Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България U21 със страхотна победа над Тайланд и класиране на 1/8-финал на Мондиал 2025

България U21 със страхотна победа над Тайланд и класиране на 1/8-финал на Мондиал 2025

  • 12 авг 2025 | 13:36
  • 2380
  • 0

Волейболистките от националния отбор на България U21 записаха страхотна победа в изключително важен двубой.

В мач от последния 5-ия кръг в Група D момичетата на Драган Нешич се наложиха над Тайланд с 3:0 (25:20, 26:24, 25:23) на световното първенство за девойки до 21 година в Сурабая (Индонезия).

Така България си осигури третото място в крайното класиране на Група D.

Утре младите български националки излизат в 1/8-финал срещу отбора на САЩ, който финишира на второ място в Група В.

Двубоят започна с 3 наши точки, на които Тайланд отвърна с 4. Българките, водени от Драган Нешич, обаче показаха, че са доминанти. Непрекъснато увеличавахме преднината си – 11:8 и 14:9. Мачът обаче беше оспорван. Тайланд изравни – 16:16. Впечатляващ беше краят на гейма. При 20:20 българките отбелязаха 5 поредни точки и спечелиха първата част с 25:20.

Втората част започна огледално, но в тайландска полза – 3:0. Нещата изглеждаха лоши за нас, тъй като преднината стигна до 11:7. Тогава България заби 6 поредни точки и обърна резултата. Тайланд не се предаваше. Дойде ред на азиатките, които направиха 19:18 и после 22:19. Тайланд стигна до геймбол при 24:21. Българските волейболистки не се предадоха и изравниха резултата при 24:24. Нашите показаха невероятен характер и спечелиха и втората част с 26:24.

В третия гейм ни се налагаше да догонваме тайландките. Макар и с не много съперникът водеше, докато стигна до 16:12, а после дори увеличи преднината си – 18:13. Момичетата на Драган Нешич обаче показаха характер. Започнаха смело да топим пасива си и изравнихме – 21:21. За самочувствието ни беше изключително важно да спечелим мача с 3:0. И стигнахме до мачбол – 24:23. Още при първия успяхме след ас на Елена Коларова 25:23.

Ива Дудова стана най-резултатна за България с 18 точки (3 блока).

Виктория Коева добави още 12 точки (2 блока).

Елена Коларова изигра изключителен двубой и записа 11 точки (2 аса, 4 блока).

Виктория Димитрова се отличи също с 11 точки (1 ас, 4 блока).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Дафин Коцаков ще е либеро на Пирин и през новия сезон

Дафин Коцаков ще е либеро на Пирин и през новия сезон

  • 12 авг 2025 | 11:17
  • 464
  • 2
Станаха ясни всички отбори за ЕвроВолей 2026 за жени

Станаха ясни всички отбори за ЕвроВолей 2026 за жени

  • 11 авг 2025 | 19:37
  • 2149
  • 0
Шампионът Левски София започна подготовка за новия сезон

Шампионът Левски София започна подготовка за новия сезон

  • 11 авг 2025 | 19:33
  • 3360
  • 0
FIVB: България намира своя ритъм

FIVB: България намира своя ритъм

  • 11 авг 2025 | 19:18
  • 6183
  • 0
България U21 без шансове срещу Япония на Мондиал 2025

България U21 без шансове срещу Япония на Мондиал 2025

  • 11 авг 2025 | 18:25
  • 3460
  • 6
Виктория Нинова: Със сигурност има вълнение и напрежение, но се радвам много

Виктория Нинова: Със сигурност има вълнение и напрежение, но се радвам много

  • 11 авг 2025 | 18:03
  • 2327
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 14652
  • 13
Левски подписа договор с младок

Левски подписа договор с младок

  • 12 авг 2025 | 12:11
  • 18975
  • 7
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 10266
  • 34
ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 18556
  • 57
Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

  • 12 авг 2025 | 10:02
  • 14735
  • 11
Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

  • 12 авг 2025 | 07:30
  • 14628
  • 35