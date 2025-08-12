България U21 със страхотна победа над Тайланд и класиране на 1/8-финал на Мондиал 2025

Волейболистките от националния отбор на България U21 записаха страхотна победа в изключително важен двубой.

В мач от последния 5-ия кръг в Група D момичетата на Драган Нешич се наложиха над Тайланд с 3:0 (25:20, 26:24, 25:23) на световното първенство за девойки до 21 година в Сурабая (Индонезия).

Така България си осигури третото място в крайното класиране на Група D.

Утре младите български националки излизат в 1/8-финал срещу отбора на САЩ, който финишира на второ място в Група В.

Двубоят започна с 3 наши точки, на които Тайланд отвърна с 4. Българките, водени от Драган Нешич, обаче показаха, че са доминанти. Непрекъснато увеличавахме преднината си – 11:8 и 14:9. Мачът обаче беше оспорван. Тайланд изравни – 16:16. Впечатляващ беше краят на гейма. При 20:20 българките отбелязаха 5 поредни точки и спечелиха първата част с 25:20.

Втората част започна огледално, но в тайландска полза – 3:0. Нещата изглеждаха лоши за нас, тъй като преднината стигна до 11:7. Тогава България заби 6 поредни точки и обърна резултата. Тайланд не се предаваше. Дойде ред на азиатките, които направиха 19:18 и после 22:19. Тайланд стигна до геймбол при 24:21. Българските волейболистки не се предадоха и изравниха резултата при 24:24. Нашите показаха невероятен характер и спечелиха и втората част с 26:24.

В третия гейм ни се налагаше да догонваме тайландките. Макар и с не много съперникът водеше, докато стигна до 16:12, а после дори увеличи преднината си – 18:13. Момичетата на Драган Нешич обаче показаха характер. Започнаха смело да топим пасива си и изравнихме – 21:21. За самочувствието ни беше изключително важно да спечелим мача с 3:0. И стигнахме до мачбол – 24:23. Още при първия успяхме след ас на Елена Коларова 25:23.

Ива Дудова стана най-резултатна за България с 18 точки (3 блока).

Виктория Коева добави още 12 точки (2 блока).

Елена Коларова изигра изключителен двубой и записа 11 точки (2 аса, 4 блока).

Виктория Димитрова се отличи също с 11 точки (1 ас, 4 блока).