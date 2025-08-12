Популярни
Еванс подписа нов договор със Сиатъл

  • 12 авг 2025 | 12:18
  • 128
  • 0
Еванс подписа нов договор със Сиатъл

Защитникът на Сиатъл Кракен Рикър Еванс подписа нов двугодишен договор, съобщиха от клуба от Националната хокейна лига. Сделката е на обща стойност 4,1 милиона долара.

23-годишният Еванс вкара 5 гола и направи 25 асистенции в 73 мача през миналия сезон, като блокира и 106 изстрела. За него това бе първа пълна кампания в НХЛ в кариерата.

"Рикър направи позитивна стъпка в развитието си. Откакто е професионалист той надгражда с всяка изминала година и ние сме уверени, че ще продължи да се развива. Щастливи сме, че имаме договор с него", каза генералният мениджър на Сиатъл Джейсън Ботерил.

