Еванс подписа нов договор със Сиатъл

Защитникът на Сиатъл Кракен Рикър Еванс подписа нов двугодишен договор, съобщиха от клуба от Националната хокейна лига. Сделката е на обща стойност 4,1 милиона долара.

23-годишният Еванс вкара 5 гола и направи 25 асистенции в 73 мача през миналия сезон, като блокира и 106 изстрела. За него това бе първа пълна кампания в НХЛ в кариерата.

"Рикър направи позитивна стъпка в развитието си. Откакто е професионалист той надгражда с всяка изминала година и ние сме уверени, че ще продължи да се развива. Щастливи сме, че имаме договор с него", каза генералният мениджър на Сиатъл Джейсън Ботерил.