Донг Кинг опитва да попречи на Хънтър да избегне Кобрата за съперник

Промоутърът Дон Кинг се опитва да спре обявения мач в тежка категория между Майкъл Хънтър и Джарел Милър, насрочен за 11 септември в Лас Вегас.

Кинг, който в прессъобщение твърди, че има „законен и обвързващ договор“ с Хънтър, е издал заповед за прекратяване и въздържане до SELA и TKO Group Holdings, Inc., които ще промотират мача като част от програмата преди супершоуто през уикенда между Саул „Канело“ Алварес и Терънс Крауфорд.

Don King Promotions спечели търга на WBA през май за организирането на двубой между Хънтър и носителя на световната титла на WBA в тежка категория Кубрат Пулев с оферта от 1 100 000 долара. Кинг заявява, че плановете за провеждане на мач между Хънтър (24-1-2, 17 КО) и Милър (26-1-2, 22 КО) противоречат на тези договорености.

„Те продължават да не се подчиняват на WBA и на ясните ѝ указания относно шампионския мач Пулев–Хънтър,“ каза Кинг. „Хънтър е под договор с Don King Productions и ще се бие за световна титла.“

37-годишният Хънтър се би на една от галавечерите на Кинг през юни 2024 г., като спечели малка титла на WBA, а последният му мач бе през декември в Мексико.

Кубрат Пулев спечели регулярната световна титла на WBA с победа над Махмуд Чар в София на 7 декември миналата година.