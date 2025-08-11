Популярни
Чиликов: Във Втора лига няма лесни мачове

  11 авг 2025
Чиликов: Във Втора лига няма лесни мачове

Старши треньорът на Дунав (Русе) Георги Чиликов заяви, че очаква сериозна битка, в която се надява отборът му да победи при гостуването в Плевен на местния Спартак. Двата тима ще играят един срещу друг в мач от третия кръг на Втора лига утре от 18:00 часа.

До момента Спартак е с актив от 3 точки след домакинска победа с 2:1 над втория отбор на ЦСКА и загуба от Вихрен в Сандански с 0:1. Русенският тим пропусна първия кръг, в който трябваше да гостува на отказалия се от професионалния футбол Крумовград, а във втория победи Локомотив (Горна Оряховица) с 2:1 като домакин.

“Всеки мач е тежък и това се доказва от резултатите още в първите кръгове”, каза Чиликов.

Дунав на Чиликов започна с победа
Дунав на Чиликов започна с победа

Дунав тренира за последно преди двубоя тази вечер на Градския стадион в Русе и утре сутринта ще отпътува за Плевен. В заниманието взеха участие всички футболисти. След травми, заради които пропуснаха мача срещу горнооряховските „железничари“, се завърнаха Преслав Бачев и Елисее Су. Нападателят Ибрахим Кейта изтърпя наказанието си, а бранителят Акила Монтейро получи работната си виза.

„Попълнихме групата с централния защитник Акила Монтейро и нападателя Ибрахим Кейта. Двама човека в повече са си двама в повече. Надявам се, да ни помогнат. Относно Елисее Су и Преслав Бачев, ще помислим до последно утре, дали ще можем да разчитаме на тях В началото на първенството сме и не искам да рискувам“, коментира Георги Чиликов.

