Станаха ясни всички отбори за ЕвроВолей 2026 за жени

Вече станаха ясни всички отбори, осигурили си участие на ЕвроВолей 2026 за жени. След изиграване на европейските квалификации са запълнени и 24-те места за шампионата догодина, който ще се проведе отново в четири държави - Турция, Азербайджан, Чехия и Швеция.

Първите 12 места автоматично бяха заети от домакините и първите осем отбора на ЕвроВолей 2023, сред които и България. Останалите 12 бяха за победителите в 7-те квалификационни групи плюс 5-те най-добре класирани втори отбори.

Тимове като Словения, Гърция и Испания завършиха непобедени, а в някои групи битката бе оспорвана.

Ето всички отбори, класирали се за ЕвроВолей 2026 за жени:

Турция (домакин)

Азербайджан (домакин)

Швеция (домакин)

Чехия (домакин)

Сърбия (класиран от ЕвроВолей 2023)

Нидерландия (класиран от ЕвроВолей 2023)

Италия (класиран от ЕвроВолей 2023)

Полша (класиран от ЕвроВолей 2023)

Франция (класиран от ЕвроВолей 2023)

БЪЛГАРИЯ (класиран от ЕвроВолей 2023)

Украйна (класиран от ЕвроВолей 2023)

Словакия (класиран от ЕвроВолей 2023)

Германия (победител в Група А на квалификациите)

Белгия (победител в Група В на квалификациите)

Словения (победител в Група С на квалификациите)

Черна гора (победител в Група D на квалификациите)

Испания (победител в Група E на квалификациите)

Гърция (победител в Група F на квалификациите)

Хърватия (победител в Група G на квалификациите)

Унгария (най-добре класиран втори отбор от квалификациите)

Португалия (най-добре класиран втори отбор от квалификациите)

Румъния (най-добре класиран втори отбор от квалификациите)

Латвия (най-добре класиран втори отбор от квалификациите)

Австрия (най-добре класиран втори отбор от квалификациите).