Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България U21 без шансове срещу Япония на Мондиал 2025

България U21 без шансове срещу Япония на Мондиал 2025

  • 11 авг 2025 | 18:25
  • 91
  • 0

Националният отбор на България за девойки до 21 години записа втора поредна и общо 3-а загуба на Световното първенство в Сурабая (Индонезия). Момичетата на селекционера Драган Нешич нямаха шансове и паднаха от Япония с 0:3 (19:25, 17:25, 12:25) в 4-ата си среща от Група D на Мондиала, играна този следобед.

Така българските девойки са на 4-о място във временното класиране в групата с 1 победа, 3 загуби и 4 точки, като все още имат шансове да продължат в следващата фаза на първенството. Утре (12 август) България ще играе срещу Тайланд, който е с 2 победи и 2 загуби до момента, в последния си мач от групата. Двубоят е от 12,00 часа българско време.

Единствената с двуцифров актив за България беше Ива Дудова с 11 точки (1 ас). Елена Коларова пък завърши с 6 точки.

За тима на Япония Сае Омори реализира 18 точки (3 аса), а Коюми Фукумура добави 13 точки (1 ас) за победата.

БЪЛГАРИЯ - ЯПОНИЯ (19:25, 17:25, 12:25)

БЪЛГАРИЯ: Маргарита Гунчева 1, Ива Дудова 11, Виктория Коева 3, Виктория Димитрова 6, Кая Николова 3, Елена Коларова 6 - Михаела Манолова-либеро (Бояна Боянова, Венеса Радева 2, Дияна Борисова 1, Александра Китипова 4)

Старши треньор: ДРАГАН НЕШИЧ

ЯПОНИЯ: Чисато Ханаока 2, Коюми Фукумура 13, Сае Омори 18, Анна Уемура 7, Миина Инуе 8, Ичийо Ито 8 - Ами Учизава-либеро (Ниина Кумагай, Минами Нишимура 3, Маю Ватанабе 2)

Старши треньор: ХИРОЮКИ ЯМАГУЧИ.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Никола Гърбич определи групата на Полша, която се готви за Мондиал 2025

Никола Гърбич определи групата на Полша, която се готви за Мондиал 2025

  • 11 авг 2025 | 12:37
  • 1040
  • 0
Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) на първа тренировка във Варна

Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) на първа тренировка във Варна

  • 11 авг 2025 | 12:21
  • 3413
  • 1
Зоран Терзич: Турция върви към отбор само с натурализирани волейболистки

Зоран Терзич: Турция върви към отбор само с натурализирани волейболистки

  • 11 авг 2025 | 10:23
  • 1794
  • 0
Любо Агонцев се завърна в Пирин (Разлог)

Любо Агонцев се завърна в Пирин (Разлог)

  • 11 авг 2025 | 08:50
  • 1554
  • 3
Трансферна мистерия! Халкбанк представи канадски национал, който Монца привлече през юни

Трансферна мистерия! Халкбанк представи канадски национал, който Монца привлече през юни

  • 10 авг 2025 | 15:51
  • 1797
  • 1
Илия Петков: За класиране на Олимпиада ще играя и до 45 години

Илия Петков: За класиране на Олимпиада ще играя и до 45 години

  • 10 авг 2025 | 11:55
  • 2155
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Септември и Берое

11-те на Септември и Берое

  • 11 авг 2025 | 18:05
  • 915
  • 4
Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

  • 11 авг 2025 | 16:53
  • 16828
  • 40
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 33549
  • 195
Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

  • 11 авг 2025 | 16:12
  • 5336
  • 0
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 15241
  • 5
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 34945
  • 28