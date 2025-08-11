България U21 без шансове срещу Япония на Мондиал 2025

Националният отбор на България за девойки до 21 години записа втора поредна и общо 3-а загуба на Световното първенство в Сурабая (Индонезия). Момичетата на селекционера Драган Нешич нямаха шансове и паднаха от Япония с 0:3 (19:25, 17:25, 12:25) в 4-ата си среща от Група D на Мондиала, играна този следобед.

Така българските девойки са на 4-о място във временното класиране в групата с 1 победа, 3 загуби и 4 точки, като все още имат шансове да продължат в следващата фаза на първенството. Утре (12 август) България ще играе срещу Тайланд, който е с 2 победи и 2 загуби до момента, в последния си мач от групата. Двубоят е от 12,00 часа българско време.

Единствената с двуцифров актив за България беше Ива Дудова с 11 точки (1 ас). Елена Коларова пък завърши с 6 точки.

За тима на Япония Сае Омори реализира 18 точки (3 аса), а Коюми Фукумура добави 13 точки (1 ас) за победата.

БЪЛГАРИЯ - ЯПОНИЯ (19:25, 17:25, 12:25)

БЪЛГАРИЯ: Маргарита Гунчева 1, Ива Дудова 11, Виктория Коева 3, Виктория Димитрова 6, Кая Николова 3, Елена Коларова 6 - Михаела Манолова-либеро (Бояна Боянова, Венеса Радева 2, Дияна Борисова 1, Александра Китипова 4)

Старши треньор: ДРАГАН НЕШИЧ

ЯПОНИЯ: Чисато Ханаока 2, Коюми Фукумура 13, Сае Омори 18, Анна Уемура 7, Миина Инуе 8, Ичийо Ито 8 - Ами Учизава-либеро (Ниина Кумагай, Минами Нишимура 3, Маю Ватанабе 2)

Старши треньор: ХИРОЮКИ ЯМАГУЧИ.

Снимки: en.volleyballworld.com