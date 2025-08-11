Изненадващ шампион на френска гала в античен театър

HEXAGONE MMA направи истинска сензация в неделя вечер, като за трета поредна година напълни великолепния античен театър във френския град Оранж.

В най-красивата арена в Европа бойците предложиха зрелищно шоу пред 3000 екзалтирани зрители. Кулминацията на вечерта беше битката за титлата в полусредна категория, която изпълни всичките си обещания и завърши с победа на Матьо Шомон над Аксел Нобу чрез събмишън.

Шомон поднесе изненадата, като надви убедително Нобу и спечели титлата на HEXAGONE MMA в полусредна категория (-77 кг). Тулузкият боец постигна впечатляващ триъгълник (с крака) в първия рунд и вече е с четири поредни победи, доказвайки, че е лидерът на френската полусредна дивизия.

„Бях готов да се бия докрай тази вечер – дори 25 минути или два часа, бях тук“, каза развълнуваният нов шампион. „Откакто ми предложиха титлата, мислех само за това. Сега е около кръста ми и съм толкова щастлив. Изпратете ми който и да е съперник – приемам всички.“

Другият голям сблъсък противопостави френския талант Самба Сима и руснака Зелимхан Умаров в двубой от категория "муха" (-57 кг). Парижанинът впечатли с бързина, агресия и силен бокс, печелейки с ТКО във втория рунд. Това е втора поредна бърза победа за него в HEXAGONE MMA.

„Бях търпелив, проверих го във всички аспекти и видях, че няма опасност. Когато се бия, искам публиката да си каже: ‘Да, това е артист!’“ – заяви Сима.

Матиалда Ашенбренер постигна втора поредна професионална победа с армбар. Победители от MMA Academy – първото френско риалити шоу, посветено на ММА – също впечатлиха: Корентен Ру победи Юсеф Фаут с ТКО във втория рунд, а Осеан Самсон нокаутира Ана-Луиз Бърнс само за 30 секунди.

Официални резултати HEXAGONE MMA 32

Главна карта:

Полусредна категория (-77 кг), за титлата HEXAGONE MMA: Матьо Шомон (Франция) победи Аксел Нобу (Франция) със събмишън, рунд 1

Муха (-57 кг): Самба Сима (Франция) победи Зелимхан Умаров (Русия) с ТКО, рунд 2

Полусредна (-77 кг): Махамаду Сукуна (Франция/Мали) победи Мартин Реш (Германия) с ТКО, рунд 1

Лека (-70 кг): Валентино Рива (Италия) победи Парваиз Арабзай (Франция/Афганистан) с ТКО, рунд 3

Сламка (-52 кг): Осеан Самсон (Франция) победи Ана-Луиз Бърнс (Шотландия) с ТКО, рунд 1

Полусредна (-77 кг): Вацлав Земла (Чехия) победи Юго Боижеол Баджони (Франция) с единодушно решение