Ша‘Кари Ричардсън пред ключов момент преди Световното

Американската спринтьорка Ша‘Кари Ричардсън се намира в центъра на буря – както на пистата, така и извън нея, докато се подготвя за Световното първенство по лека атлетика през 2025 г.

Световната шампионка от 2023 г. сега се бори с лоша форма, арест и нарастващ скептицизъм от страна на феновете.

"Всичко зависи от нея“ – Крисчън Коулман призовава Ричардсън да се завърне след предполагаемото нападение срещу него

Последните изяви на 25-годишната спринтьорка разказват тревожна история. Ричардсън се бори с проблеми с формата, откакто получи контузия през февруари, завършвайки четвърта в Токио (11.47 сек.) и девета на Prefontaine Classic (11.19 сек.).

Дори доброто ѝ време от 11.07 сек. в сериите на 100 м на шампионата на САЩ беше помрачено от дисквалификацията ѝ на 200 м. В социалните мрежи недоволството ескалира.

"Нека се пенсионира“, заяви откровено един фен, изразявайки мнението на мнозина, които вече не вярват, че Ричардсън може да се върне към най-добрата си форма, според Essentially Sports.

Трудности в началото, последвани от силно завръщане през 2024 г.

В началото на 2024 г. Ричардсън също се затрудняваше. Тя постигна 22.99 сек. за второ място в Сямън, преди да завърши трета в Шанхай/Суджоу с 23.11 сек.

На квалификациите за САЩ по-късно през 2024 г. спринтьорката от Тексас се завърна с най-доброто си време за сезона от 21.92 сек. на полуфиналите на 200 м – никой друг атлет не счупи 22 секунди – и спечели финала на 100 м с 10.71 сек. Този обрат доказа, че е повече от способна да преодолее лошите си периоди.

Проблеми извън пистата и накърнен имидж

Но пътят обратно е сложен. Арестът на Ричардсън през януари – за предполагаем бой с колегата спринтьор и световен рекордьор на 60 м Крисчън Коулман – остава на заден план. Коулман също ще бъде в Силезия за 100 м и в Брюксел за 200 м, което допълнително нажежава обстановката.

"Случвало ли ви се е да сте голям фен на някого, а след това да видите видео, което разкрива, че всъщност е такъв човек, какъвто медиите винаги са го представяли, и след това изобщо да не ви е грижа къде ще се състезава?“, оплака се един разочарован фен.

Запис от охранителна камера на международното летище Такома показва как Ричардсън напада физически Коулман – хваща раницата му, блъска го в стена и хвърля нещо, за което се смята, че са слушалки.

Спорът поляризира феновете, като някои призовават тя да се оттегли от спорта, докато други настояват, че се нуждае от повече състезателна практика преди Световното първенство.

"Точно това казвам и питам… всички тези хора могат да продължат да намират извинения, но тя се нуждае от състезания… както казвам ????”, коментира друг фен.

Само 41 дни преди Световното първенство Ричардсън залага на поредица от състезания от Диамантената лига, за да си върне инерцията, увереността и скоростта. Както се пошегува един критик, това е "все едно да зубриш в нощта преди изпита ????‍♂.“

За Ричардсън следващите няколко състезания могат да определят не само сезона ѝ, но и наследството ѝ – потвърждавайки дали все още е кралицата на спринта или затвърждавайки впечатлението, че е приключила.