  3. Янина Тодорова сменя Монтана 2003 с участник в италианската Серия А2

  • 11 авг 2025 | 15:27
  • 598
  • 0
Българската баскетболистка Янина Тодорова ще играе за италианския Антс Баскет Витербо през следващия сезон. Това обявиха официално от участника в местната Серия А2 чрез профила си в социалната платформа Инстаграм.

През миналата година родената през 1999 година състезателка стана шампион на България с тима на Монтана 2003.

В състава от Витербо българката ще носи екипа с номер 3 и ще се присъедини към новите си съотборнички при подновяването на тренировките на 25 август.

"Обичам да влагам цялата си сила и агресия на терена, за да тласкам отбора си към победа. Наистина съм щастлива, че мога да пренеса енергията си във Витербо. Сигурна съм, че феновете искат да ни видят да побеждаваме и ще направя всичко необходимо, за да постигнем това. Вярвам, че ще бъде наистина вълнуващ сезон и искам да кажа на нашите привърженици да дойдат, да ни подкрепят и да споделят с нас радостните моменти, които със сигурност предстоят", коментира Тодорова по повод новия си клуб.

