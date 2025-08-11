Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. България U16 постигна първа победа на Еврошампионата в Скопие

България U16 постигна първа победа на Еврошампионата в Скопие

  • 11 авг 2025 | 14:48
  • 189
  • 0
България U16 постигна първа победа на Еврошампионата в Скопие

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години постигна първа победа на Европейското първенство в дивизия "Б" в Скопие, Република Северна Македония. Съставът, воден от селекционера Милен Дудев се наложи над Унгария със 75:61 в мач от група "Д" на турнира. Националите продължават с актив от един успех и две загуби, заемайки четвърто място във временното класиране в групата.

Утре (12 август) от 14.30 часа България ще се изправи срещу Норвегия в последния си двубой от първата фаза на Еврошампионата.

Националите започнаха силно срещу Унгария и водени от Георги Димов дръпнаха с 20:11 в края на първата част. Унгарците съкратиха пасива си до 5 точки във втория период, но българите си осигуриха аванс от 38:26 на почивката след успешни акции на Калоян Колев, Калоян Марчев и Георги Димов.

След паузата преднината на националите достигна 19 точки, но съперникът не се предаде и намали до 42:53 в края на третата четвърт. В последните 10 минути тимът на Унгария направи серия от 8:1 и се доближи на 2 точки за 51:53. Българите обаче реагираха и чрезъточни стрелби на Калоян Марчев, Иво Валентинов, Кирил Димитров, Кристиян Занов и Борис Цоков стигнаха до крайния успех.

Калоян Марчев реализира 20 точки за България. Георги Димов добави 18 точки, а Кристиян Занов оформи "дабъл-дабъл" от 11 точки и 11 борби.

За Унгария Бенедек Гаспар завърши с 18 точки и 10 борби.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Бостън Селтикс ще се опита да размени новодошлия гард Анфърни Саймънс

Бостън Селтикс ще се опита да размени новодошлия гард Анфърни Саймънс

  • 11 авг 2025 | 13:17
  • 426
  • 0
Полша остана без една от големите си звезди 2 седмици преди старта на европейското

Полша остана без една от големите си звезди 2 седмици преди старта на европейското

  • 11 авг 2025 | 11:15
  • 562
  • 0
Четири националки са сред най-добрите в индивидуалните класации след Евро 2025

Четири националки са сред най-добрите в индивидуалните класации след Евро 2025

  • 11 авг 2025 | 10:48
  • 412
  • 0
Иван Димитров ще бъде част от Рилски спортист и през новия сезон

Иван Димитров ще бъде част от Рилски спортист и през новия сезон

  • 11 авг 2025 | 09:56
  • 428
  • 0
Деница Манолова в "Идеалната петица" на Евро 2025 за жени до 20 години

Деница Манолова в "Идеалната петица" на Евро 2025 за жени до 20 години

  • 11 авг 2025 | 08:56
  • 757
  • 0
Националките до 20 години с драматична загуба от Хърватия, остават в Дивизия Б

Националките до 20 години с драматична загуба от Хърватия, остават в Дивизия Б

  • 10 авг 2025 | 19:57
  • 1143
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 20339
  • 100
Левски привлича халф от Алжир

Левски привлича халф от Алжир

  • 11 авг 2025 | 09:36
  • 28281
  • 22
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 117
  • 0
Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

  • 11 авг 2025 | 11:45
  • 9588
  • 22
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 21072
  • 14
Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

  • 11 авг 2025 | 11:25
  • 6369
  • 24