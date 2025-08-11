България U16 постигна първа победа на Еврошампионата в Скопие

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години постигна първа победа на Европейското първенство в дивизия "Б" в Скопие, Република Северна Македония. Съставът, воден от селекционера Милен Дудев се наложи над Унгария със 75:61 в мач от група "Д" на турнира. Националите продължават с актив от един успех и две загуби, заемайки четвърто място във временното класиране в групата.

Утре (12 август) от 14.30 часа България ще се изправи срещу Норвегия в последния си двубой от първата фаза на Еврошампионата.

Националите започнаха силно срещу Унгария и водени от Георги Димов дръпнаха с 20:11 в края на първата част. Унгарците съкратиха пасива си до 5 точки във втория период, но българите си осигуриха аванс от 38:26 на почивката след успешни акции на Калоян Колев, Калоян Марчев и Георги Димов.

След паузата преднината на националите достигна 19 точки, но съперникът не се предаде и намали до 42:53 в края на третата четвърт. В последните 10 минути тимът на Унгария направи серия от 8:1 и се доближи на 2 точки за 51:53. Българите обаче реагираха и чрезъточни стрелби на Калоян Марчев, Иво Валентинов, Кирил Димитров, Кристиян Занов и Борис Цоков стигнаха до крайния успех.

Калоян Марчев реализира 20 точки за България. Георги Димов добави 18 точки, а Кристиян Занов оформи "дабъл-дабъл" от 11 точки и 11 борби.

За Унгария Бенедек Гаспар завърши с 18 точки и 10 борби.