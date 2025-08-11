Адам Пийти след първия си триатлон: Едно от най-трудните неща, които съм правил

Популярни
  11 авг 2025
Олимпийският шампион Адам Пийти поведе отбор „Рамзи“ в триатлона Т100, описвайки го като "едно от най-трудните неща“, които е правил. 30-годишният плувец, трикратен олимпийски златен медалист, се впусна в триатлона за първи път. Пийти завърши 1,5-километровото плуване, 40-километровото колоездене и 10-километровото бягане за 2 часа, 34 минути и 36 секунди, постигайки петото най-бързо време в плуването за деня – 19:44.

Бъдещият му тъст Гордън Рамзи, който ръководеше отбор „Рамзи“, не успя да се състезава, но дъщеря му Тили и съпругата му Тана завършиха съответно за 2:56:16 и 3:06:40. Отборът, който включваше и готвачите Пол Ейнсуърт и Джеймс Гудиър, както и параатлета Били Монгър (който се състезава на спринтова дистанция), събираше средства за болница „Грейт Ормънд Стрийт“.

"Беше трудно“, каза Пийти. "Това беше едно от най-трудните неща, които съм правил – но със сигурност бих го направил отново! Да, тренирал съм. Да, участвал съм в състезания под минута. Но никога не ми се е налагало да се боря два часа и половина и да намирам различни стратегии.“

"Вероятно използвах 70% от адреналина си в първите 500 метра от плуването. Веригата ми падна от колелото и си казах, добре, знам, че трябва да наваксам време и да се опитам да поддържам средна скорост над 32 км/ч.“

"Завърших колоезденето и краката ми се чувстваха добре, но усещах лека болка, а след това цялото бягане беше трудно, защото никога не съм бягал 10 км, камо ли в триатлон. Независимо дали бягаш 100 км или олимпийска дистанция, всички се подкрепят взаимно.“

Над 5200 атлети участваха в олимпийската и 100-километровата дистанция в неделя, след професионалните и спринтовите състезания в събота. Луси Чарлз-Баркли спечели състезанието за жени за първата си победа в Т100, а Хейдън Уайлд се завърна след тежка катастрофа с колело преди три месеца, за да спечели състезанието за мъже.

Въпреки че Гордън Рамзи не успя да се състезава поради шевове на врата, той се погрижи отборът да е зареден с енергия преди състезанието и ги посрещна на финалната линия. Той каза: „Преди всичко, Т100 е едно от най-вълнуващите спортни събития в календара.“

"Триатлонът за мен е не само един от най-бързо развиващите се и вълнуващи спортове на планетата, но е и семеен. Малкият ми Оскар е тук днес с нас. Той е на шест години и вече пита за детски триатлон.“

"Без значение каква форма или размер сте, можете да участвате в триатлон. Повярвайте ми, аз съм висок 188 см, тежа 100 кг, не съм най-лекият готвач. "Грейт Ормънд Стрийт“ за нас е болница с уникалност и това, което виждате зад кулисите по отношение на това къде отиват тези пари за бъдещо развитие, за да се помогне на семействата да бъдат в безопасност и да се чувстват обгрижени в невероятно специална среда.“

Снимки: Gettyimages

