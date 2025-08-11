Кристъл Палас загуби обжалването и ще играе в Лигата на конференциите

Кристъл Палас загуби обжалването пред Спортния арбитражен съд по повод решението на УЕФА да бъде изваден от Лига Европа. Това означава, че лондончани, които вчера спечелиха "Къмюнити Шийлд", ще участват в Лигата на конференциите. Решението потвърждава и участието на Нотингам Форест в Лига Европа, след като тимът замести “орлите” в турнира.
Лондончани бяха извадени от Лига Европа заради това, че не са успели да сменят собствеността си в дадения срок и така са били под еднакъв контрол с френския Лион, който също играе в Лига Европа. Крайният срок това да се случи бе март, а два месеца по-късно - през май, отборът спечели ФА Къп за пръв път в историята си и получи правото да играе в евротурнирите. Междувременно американският бизнесмен Джон Текстър продаде дела си в Кристъл Палас на Робърт "Ууди" Джонсън, но сделката все още не е одобрена от Премиър лийг.
Вчера Кристъл Палас спечели "Къмюнити Шийлд" за първи път в историята си, след като надделя над Ливърпул след дузпи. Преди и по време на срещата феновете на "орлите" издигнаха транспаранти срещу решението на европейската футболна централа и имаше надписи "УЕФА мафия".