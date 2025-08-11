Популярни
Кристъл Палас загуби обжалването и ще играе в Лигата на конференциите

  • 11 авг 2025 | 13:58
  • 3972
  • 0
Кристъл Палас загуби обжалването пред Спортния арбитражен съд по повод решението на УЕФА да бъде изваден от Лига Европа. Това означава, че лондончани, които вчера спечелиха "Къмюнити Шийлд", ще участват в Лигата на конференциите. Решението потвърждава и участието на Нотингам Форест в Лига Европа, след като тимът замести “орлите” в турнира.

Лондончани бяха извадени от Лига Европа заради това, че не са успели да сменят собствеността си в дадения срок и така са били под еднакъв контрол с френския Лион, който също играе в Лига Европа. Крайният срок това да се случи бе март, а два месеца по-късно - през май, отборът спечели ФА Къп за пръв път в историята си и получи правото да играе в евротурнирите. Междувременно американският бизнесмен Джон Текстър продаде дела си в Кристъл Палас на Робърт "Ууди" Джонсън, но сделката все още не е одобрена от Премиър лийг.

Вчера Кристъл Палас спечели "Къмюнити Шийлд" за първи път в историята си, след като надделя над Ливърпул след дузпи. Преди и по време на срещата феновете на "орлите" издигнаха транспаранти срещу решението на европейската футболна централа и имаше надписи "УЕФА мафия".

