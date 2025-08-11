Полша остана без една от големите си звезди 2 седмици преди старта на европейското

Националният отбор на Полша ще бъде без крилото Джереми Сохан на предстоящото европейско първенство по баскетбол за мъже, което се открива на 27 август.

От Полската баскетболна федерация посочиха, че Сохан е получил травма в прасеца, докато е бил на лагер с тима. Очаква се обаче Сохан да бъде възстановен за старта на предсезонната подготовка на Сан Антонио Спърс през втората половина на септември. 22-годишният Сохан ще се върне в Сан Антонио, където ще се лекува под наблюдението на медицинския екип на "шпорите".

Сохан бе избран от Сан Антонио под номер 9 в драфта през 2022 година. След първите си три сезона в НБА той има показатели от 11,4 точки, 6,1 борби и 2,8 асистенции средно на мач.

Поляците, които са един от четирите домакина на Евробаскет 2025 заедно с Латвия, Финландия и Кипър, са в група "D" на турнира, в която са още Исландия, Франция, Словения, Белгия и Израел.