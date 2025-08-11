Треньорът на Дю Плеси разкри част от стратегията за битката с Чимаев

Дрикус дю Плеси ще бъде в пълен атакуващ режим, когато се изправи срещу Хамзат Чимаев, според главния треньор на шампиона в средна категория.

Южноафриканецът и Чимаев ще оглавят UFC 319 за титлата в средна категория в Чикаго на 16-и август в една от най-големите битки на годината за организацията. Докато Дю Плеси се готви за третата си защита на титлата, главният му треньор Морн Виссер заявява, че боецът му е готов да влезе директно в огъня с Чимаев.

„Хамзат не знае какво е, когато хората искат да се борят с него“, каза Виссер в UFC 319 Countdown. „Той се изправя само срещу хора, които се опитват да се измъкнат от борбата му. Ние не искаме да се измъкваме от борбата му, искаме да го смажем в неговата игра.“

Дю Плеси търси втората си победа за годината, след като доминира над Шон Стрикланд във втората им среща на UFC 312 през февруари. Преди това „Stillknocks“ спря Израел Адесаня в първата си защита на титлата на UFC 305 през август 2024 г.

Чимаев спечели шанса си за титлата с победата над бившия шампион Робърт Уитакър в първия рунд на UFC 308 през октомври. Докато повечето бойци са фокусирани върху това да бъдат защитно стабилни срещу Чимаев, треньорът на Дю Плеси смята, че шампионът може да повтори част от успеха, който Гилбърт Бърнс и Камару Усман имаха срещу Чимаев в миналото, като бъде офназивният борец.

Според Виссер това ще доведе до краен успех за Дю плеси, защото треньорът не е впечатлен по никакъв начин от ударите на Чимаев.

„Не можеш да си мислиш, че ще победиш моя човек, идвайки с едно нещо, а именно борба“, обясни Виссер. „Този ​​човек е едноизмерен. Виждали ли сте стойката му? Дори не бих му дал професионален лиценз за стойката му. Той не представлява никакъв проблем за нас. Ние сме проблемът.“