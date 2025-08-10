Георги Павлов: Страхотен финал за българските атлети на Европейското първенство

Популярни
  • 10 авг 2025 | 21:16
  • 1634
  • 0
Новоизбраният за президент на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов е щастлив от представянето на родните атлети на Европейското първенство за юноши и девойки под 20 г.

“Страхотен финал за българската атлетика на Европейското в Тампере, Финландия!

Специални поздравления за Християн Касабов и Зинга Фирмино, които спечелиха сребърен и бронзов медал, както и за техните треньори и техните клубове!

Благодаря и на екипа на БФЛА на място, който реагира адекватно и професионално, като подаде контестация в дисциплината на Фирмино.

Благодаря на всички български атлети, които участваха в Тампере, на техните треньори и клубове, както и на лекаря на отбора д-р Наталия Кръстева, а също така и на физиотерапевта Симоне Колио!

На атлетите и треньорите им, които не достигнаха до финали и медали в Тампере, искам да им кажа, че се гордеем с тях, бъдещето е тяхно и самото участие на такъв форум е голям успех.

Спечелените медали и общо 5 участия на финали показаха, че имаме талантливо младо поколение, което ни дава надежди за бъдещето на българската атлетика.

Премиите на призьорите и завършилите в топ 8 и на техните треньори ще бъдат връчени при посрещането на летището на 11 август.

Гордеем се с вас! Обединени ще постигнем много!

Георги Павлов, президент на БФЛА”, написа Павлов.

