Мартин Петков е в Тайланд за още един лагер

Професионалният муай тай боец Мартин Петков отново е в Тайланд, за да усъвършенства уменията си. Възпитаникът на "Академия Антон Петров" ще проведе спортен лагер и подготовка в Пукет.

Младият биткаджия ще тренира в "Phuket Fight Club", след като вече веднъж прекара 45 дни подготовка на това място. Този път българинът е планирал да остане в родината на муай тай за по-дълго и също да проведе няколко срещи. При миналата си визита в Тайланд Петков записа три победи с нокаут. След това той се завърна на родна земя и записа победа над Илиян Андриянов на ринга на Max Fight.

В момента в "Phuket Fight Club" тренират и други български бойци - Радослав Попов и Християн Марукян.