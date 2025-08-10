Популярни
Мартин Петков е в Тайланд за още един лагер

  • 10 авг 2025 | 15:41
  • 170
  • 0

Професионалният муай тай боец Мартин Петков отново е в Тайланд, за да усъвършенства уменията си. Възпитаникът на "Академия Антон Петров" ще проведе спортен лагер и подготовка в Пукет.

Младият биткаджия ще тренира в "Phuket Fight Club", след като вече веднъж прекара 45 дни подготовка на това място. Този път българинът е планирал да остане в родината на муай тай за по-дълго и също да проведе няколко срещи. При миналата си визита в Тайланд Петков записа три победи с нокаут. След това той се завърна на родна земя и записа победа над Илиян Андриянов на ринга на Max Fight.

Мартин Петков: Очаквах тежка битка
В момента в "Phuket Fight Club" тренират и други български бойци - Радослав Попов и Християн Марукян.

