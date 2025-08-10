Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. България U14 загуби от Словакия и зае шесто място на турнира в Словения

България U14 загуби от Словакия и зае шесто място на турнира в Словения

  • 10 авг 2025 | 15:27
  • 220
  • 0
България U14 загуби от Словакия и зае шесто място на турнира в Словения

Българският национален отбор за момичета до 14 години приключи на шесто място участието си на силния турнир “I Feel Slovenia Ball” в Словения. Баскетболистките на Руслан Русев загубиха от Словакия с 48:72 в мача за петата позиция.

Така българският тим завърши с две победи и три загуби в надпреварата.

Словашкият отбор започна доста силно и натрупа двуцифрена разлика, а след 20 минути игра поведе с 40:31. При подновяването на играта българките не успяха да наваксат изоставането си и техните съпернички стигнаха до победата.

Александра Бориславова стана най-резултатна за българския тим с 10 точки.

Каролина Крищофикова записа 14 точки за победителките.

Снимка: БФБаскетбол

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Бъчков остава в Рилски спортист

Бъчков остава в Рилски спортист

  • 10 авг 2025 | 13:50
  • 1012
  • 0
Куриозен момент с Лука Дончич и чисто новия му автомобил за 2 млн. долара

Куриозен момент с Лука Дончич и чисто новия му автомобил за 2 млн. долара

  • 10 авг 2025 | 13:32
  • 2642
  • 0
ЛеБрон и жена му разпускат с Кузма и годеницата му в Сен Тропе

ЛеБрон и жена му разпускат с Кузма и годеницата му в Сен Тропе

  • 10 авг 2025 | 12:48
  • 2382
  • 0
Йокич се развихри с чудовищен дабъл-дабъл срещу Гърция без Янис

Йокич се развихри с чудовищен дабъл-дабъл срещу Гърция без Янис

  • 10 авг 2025 | 12:21
  • 1206
  • 2
Националките до 16 години отнесоха Люксембург

Националките до 16 години отнесоха Люксембург

  • 10 авг 2025 | 11:49
  • 644
  • 0
Партизан мечтае за 10-годишен договор от Евролигата

Партизан мечтае за 10-годишен договор от Евролигата

  • 9 авг 2025 | 23:14
  • 1411
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

  • 10 авг 2025 | 11:41
  • 37417
  • 152
Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

  • 10 авг 2025 | 13:35
  • 7430
  • 40
Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

  • 10 авг 2025 | 13:11
  • 19279
  • 62
Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

  • 10 авг 2025 | 07:17
  • 18453
  • 76
Ботев преследва първа победа

Ботев преследва първа победа

  • 10 авг 2025 | 07:36
  • 9529
  • 14
Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

  • 10 авг 2025 | 09:00
  • 56111
  • 13