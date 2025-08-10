Популярни
Тинко Банабаков вдигна "Арена Созопол" на крака със страхотна битка

  • 10 авг 2025 | 13:29
  • 375
  • 0
Тинко Банабаков вдигна "Арена Созопол" на крака със страхотна битка

Тинко Банабаков спечели един от най-оспорваните и зрелищни двубои на бойната галавечер "Ride for the Title" в Созопол във вечерта на 9-и август.

Боецът от Велико Търново победи с единодушно съдийско решение Мироншок Муласобирджонов и стана едва вторият професионален боксьор, който успява да сломи узбекистанеца. Победата пък бе осма на профи ринга за Банабаков в общо десет срещи.

В първоначалните рундове чуждестранният спортист показа физическо надмощие и пласира силни удари, но с напредването на битката Банабаков показа класен бокс и отлична физическа подготовка. Великотърновеца се движеше бързо из ринга и сменяше ъглите на атаките си, както и успешно се отдалечаваше от противника след всеки силен пласиран удар.

Дългогодишният национал на България пласира силни прави контриращи удари и крошета и ъперкъти в тялото на опонента му. Узбекистанецът не падна в нокдаун и пресираше Банабаков, въпреки че получаваше силни удари. Оспорваната битка накара зрителите на стадион "Арена Созопол" да се изправят и да аплодират бурно двамата биткаджии след края на шеструндовия дуел.

