Илия Петков: За класиране на Олимпиада ще играя и до 45 години

  • 10 авг 2025 | 11:55
  • 375
  • 2

В този епизод във VOLLEYCAST си говорим с Илия Петков, централен блокировач на българския национален отбор.

Илия ни сподели за подготовката за световното първенство, изводите от VNL, емоционалната умора, ролята на капитан, началото на кариерата и влиянието на спортните танци върху волейболните му умения.

Накрая стигнахме дори до интересите му в литературата и как те влияят на неговото възприятие за света.

Разбира се, накрая той даде и своята идеална 7-ца и своето предложение за следващ гост, с когото да ни свърже.

VOLLEYCAST – фенският подкаст, който е само за истинските любители на волейбола! Тук няма сухи репортажи и скучни новини. Има живи разговори, лични истории, забавни моменти и истински емоции.

