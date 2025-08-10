Илия Петков: За класиране на Олимпиада ще играя и до 45 години

В този епизод във VOLLEYCAST си говорим с Илия Петков, централен блокировач на българския национален отбор.

Илия ни сподели за подготовката за световното първенство, изводите от VNL, емоционалната умора, ролята на капитан, началото на кариерата и влиянието на спортните танци върху волейболните му умения.

Накрая стигнахме дори до интересите му в литературата и как те влияят на неговото възприятие за света.

Разбира се, накрая той даде и своята идеална 7-ца и своето предложение за следващ гост, с когото да ни свърже.

