Станич: Чувствам се добре, търся още голове и асистенции

Футболистът на Лудогорец Петър Станич говори след победата на своя тим над Славия. “Орлите” се наложиха с 3:0 като гости, а халфът отбеляза гол и направи асистенция.

“Най-важното е, че успяхме да спечелим. Славия е труден опонент. Движихме топката бързо и така създадохме повече шансове.

Чувствам се добре, търся още голове и асистенции. Най-важното е, че взехме трите точки. Успяхме да го направим между два европейска мача.

Следващият мач е много важен, но имаме широка скамейка с качествени играчи. Треньорът знае как да ни ротира. Всеки знае своята роля и че трябва да е готов.

Дайте ми един-два месеца и ще мога да дам интервю на български”, заяви Станич.