Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Станич: Чувствам се добре, търся още голове и асистенции

Станич: Чувствам се добре, търся още голове и асистенции

  • 9 авг 2025 | 23:35
  • 342
  • 0

Футболистът на Лудогорец Петър Станич говори след победата на своя тим над Славия. “Орлите” се наложиха с 3:0 като гости, а халфът отбеляза гол и направи асистенция.

4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия
4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия

“Най-важното е, че успяхме да спечелим. Славия е труден опонент. Движихме топката бързо и така създадохме повече шансове.

Чувствам се добре, търся още голове и асистенции. Най-важното е, че взехме трите точки. Успяхме да го направим между два европейска мача.

Следващият мач е много важен, но имаме широка скамейка с качествени играчи. Треньорът знае как да ни ротира. Всеки знае своята роля и че трябва да е готов.

Дайте ми един-два месеца и ще мога да дам интервю на български”, заяви Станич.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

  • 9 авг 2025 | 20:56
  • 99723
  • 765
Танчо Калпаков: Не съм взел прибързано това решение, но смятам, че е правилно

Танчо Калпаков: Не съм взел прибързано това решение, но смятам, че е правилно

  • 9 авг 2025 | 18:55
  • 1700
  • 1
Резултати след първата порция мачове от третия кръг във Втора лига

Резултати след първата порция мачове от третия кръг във Втора лига

  • 9 авг 2025 | 22:00
  • 37996
  • 8
Грешните тактически решения в отбрана за ЦСКА, които донесоха загубата от Локо (Пловдив)

Грешните тактически решения в отбрана за ЦСКА, които донесоха загубата от Локо (Пловдив)

  • 9 авг 2025 | 17:57
  • 2579
  • 6
Партизан (Червен бряг) спечели в Левски

Партизан (Червен бряг) спечели в Левски

  • 9 авг 2025 | 17:48
  • 1050
  • 2
Феновете на Локо (Пд) плащат по 10 лева в Кърджали

Феновете на Локо (Пд) плащат по 10 лева в Кърджали

  • 9 авг 2025 | 16:39
  • 1998
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия

4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия

  • 9 авг 2025 | 23:07
  • 24909
  • 99
Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

  • 9 авг 2025 | 20:56
  • 99723
  • 765
Керкез: Нямаме лидер, само Бусато е малко! Срам ме е да съм треньор на ЦСКА с три точки от четири мача

Керкез: Нямаме лидер, само Бусато е малко! Срам ме е да съм треньор на ЦСКА с три точки от четири мача

  • 9 авг 2025 | 21:32
  • 18116
  • 74
Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

  • 9 авг 2025 | 23:19
  • 4949
  • 3
Резултати след първата порция мачове от третия кръг във Втора лига

Резултати след първата порция мачове от третия кръг във Втора лига

  • 9 авг 2025 | 22:00
  • 37996
  • 8
Ново разочарование за България, Нидерландия ни срази с лекота в Самоков

Ново разочарование за България, Нидерландия ни срази с лекота в Самоков

  • 9 авг 2025 | 19:55
  • 20241
  • 30