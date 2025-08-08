Популярни
»

Гледай на живо

Душан Керкез за напрежението в ЦСКА и домакинството на Черно море
  1. Sportal.bg
  2. ОФК Костинброд
  3. Росен Крумов: Добър отбор са

Росен Крумов: Добър отбор са

  • 8 авг 2025 | 09:23
  • 295
  • 0
Росен Крумов: Добър отбор са

Едноименният тим на Костинброд прием утре Пирин (Гоце Делчев). Срещата е от втория кръг на Югозападната Трета лига.

„Съперникът стартира с 0:5 на своя стадион. Не обръщаме внимание на този им резултат. Добър отбор са. Най-важното за нас е да оползотворяваме, това, което си изработваме. Хубаво е, че създаваме доста положения за гол, но негативното е, че не вкарваме. Ако играем пределно мобилизирани и концентрирани не се плашим от никой. Ясно е, че ще търсим победа в предстоящия двубой“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, старши треньор на ОФК Костинброд.

Снимка: ofckostinbrod.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

  • 8 авг 2025 | 08:00
  • 4738
  • 3
Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

  • 8 авг 2025 | 07:30
  • 2901
  • 15
Треньорът на Кауно Жалгирис: Българите провокираха съдията и той се поддаде

Треньорът на Кауно Жалгирис: Българите провокираха съдията и той се поддаде

  • 8 авг 2025 | 03:14
  • 11327
  • 6
Ръководството на Спартак (Варна) дава пресконференция днес

Ръководството на Спартак (Варна) дава пресконференция днес

  • 8 авг 2025 | 01:11
  • 1465
  • 2
Червен картон обърка плановете на Партизан

Червен картон обърка плановете на Партизан

  • 8 авг 2025 | 00:06
  • 3367
  • 2
Марин Петков: Благодаря на всички съотборници, че днес се раздадоха

Марин Петков: Благодаря на всички съотборници, че днес се раздадоха

  • 8 авг 2025 | 00:03
  • 6210
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо: Душан Керкез говори за мача с Черно море

Гледайте на живо: Душан Керкез говори за мача с Черно море

  • 8 авг 2025 | 10:10
  • 1862
  • 23
Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

  • 8 авг 2025 | 07:30
  • 2901
  • 15
Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

  • 8 авг 2025 | 08:00
  • 4738
  • 3
Теглят жребия за Sesame НБЛ

Теглят жребия за Sesame НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:00
  • 801
  • 0
Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 23:02
  • 183375
  • 1020
Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

  • 7 авг 2025 | 23:33
  • 29910
  • 52