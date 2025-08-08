Росен Крумов: Добър отбор са

Едноименният тим на Костинброд прием утре Пирин (Гоце Делчев). Срещата е от втория кръг на Югозападната Трета лига.

„Съперникът стартира с 0:5 на своя стадион. Не обръщаме внимание на този им резултат. Добър отбор са. Най-важното за нас е да оползотворяваме, това, което си изработваме. Хубаво е, че създаваме доста положения за гол, но негативното е, че не вкарваме. Ако играем пределно мобилизирани и концентрирани не се плашим от никой. Ясно е, че ще търсим победа в предстоящия двубой“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, старши треньор на ОФК Костинброд.

Снимка: ofckostinbrod.com