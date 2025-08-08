Ахмед Хикмет: Загорец е много добър, организиран и опитен отбор

Едноименният тим на Ямбол приема утре Загорец (Нова Загора) в Стралджа. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига.

„Знаем причините за загубата в Созопол. За нея вината е моя. Надявам се да коригираме грешките и да отговорим подобаващо на агресивната и твърда игра на Загорец. Той е много добър, организиран и опитен отбор. Хубаво е, че създаваме положения за гол, но не вкарваме. Имахме възможности и в Созопол, но не се възползвахме. От началото на подготовката не спираме да работим, за да се подобряваме в тази посока. Винаги играем за победа“, коментира пред Sportal.bg Ахмед Хикмет, треньор на ямболския тим.