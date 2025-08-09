Илиан Илиев: Знаехме, че ще има напрежение в ЦСКА

Наставникът на Черно море – Илиан Илиев, сподели след нулевото равенство с ЦСКА, че тимът му е можел да се възползва по-добре от ситуациите си.

17

„Знаехме, че при ЦСКА ще има доста напрежение. Опитахме да ги притесним в началото с преса. При тях победата беше задължителна. Публиката също е нетърпелива. След 15-ата минута стана това, което не трябваше – оставихме им повече свободни пространства. През последните 20 минути те се отвориха. С всеки един отбор играем по един и същи начин. За да надградим, трябва да играем с повече самочувствие. Трябва да опитваме да побеждаваме в тези мачове. Дербито на Варна е различен мач. За нас той е много важен. Независимо от състоянието в този мач няма фаворит. Изисква се характер и да бъдем по-спокойни. Концентрирани сме. Няма нищо конкретно от Сараево. Някой нещо е написал. Няма смисъл да го коментирам“.