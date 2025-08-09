Популярни
Серията без успех за ЦСКА продължи и срещу Черно море - на живо с отзивите след 0:0
  Илиан Илиев: Знаехме, че ще има напрежение в ЦСКА

Илиан Илиев: Знаехме, че ще има напрежение в ЦСКА

  9 авг 2025 | 21:07
  • 221
  • 0

Наставникът на Черно мореИлиан Илиев, сподели след нулевото равенство с ЦСКА, че тимът му е можел да се възползва по-добре от ситуациите си.

17 ЦСКА 0:0 Черно море

„Знаехме, че при ЦСКА ще има доста напрежение. Опитахме да ги притесним в началото с преса. При тях победата беше задължителна. Публиката също е нетърпелива. След 15-ата минута стана това, което не трябваше – оставихме им повече свободни пространства. През последните 20 минути те се отвориха. С всеки един отбор играем по един и същи начин. За да надградим, трябва да играем с повече самочувствие. Трябва да опитваме да побеждаваме в тези мачове. Дербито на Варна е различен мач. За нас той е много важен. Независимо от състоянието в този мач няма фаворит. Изисква се характер и да бъдем по-спокойни. Концентрирани сме. Няма нищо конкретно от Сараево. Някой нещо е написал. Няма смисъл да го коментирам“.

