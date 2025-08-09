Миньор се спаси в самия край от загуба срещу Черноморец (Бургас)

Миньор (Перник) и Черноморец (Бургас) завършиха 1:1 в двубой от третия кръг на Втора лига. “Чуковете” се спасиха от загубата в последните секунди на двубоя, когато успяха да изравнят чрез Александър Александров. Иначе преди това Димитър Костадинов бе дал ранен аванс на гостите (2’) и до самия край те докосваха победата.

В крайна сметка двата тима си поделиха по една точка. По този начин и двата тима остават без победа от старта на сезона. И “акулите”, и “чуковете” имат в актива си по две равенства и една загуба. Бургазлии са девети в класирането, докато перничани са на една позиция зад днешния си опонент.