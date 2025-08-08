Черноморец излиза срещу Миньор за първа победа, отсяда в "Бояна"

Популярни
Душан Керкез за напрежението в ЦСКА и домакинството на Черно море
  • 8 авг 2025 | 10:02
  • 390
  • 0
Черноморец гостува на Миньор (Перник) в мач от III кръг на Втора лига. Двубоят е утре (9 август, събота). Срещата започва в 18:00 ч.

„Акулите“ ще отпътуват днес за София. Те ще отседнат в Национална футболна база „Бояна“, а от там утре ще се отправят за Перник. Клубното ръководство продължава да осигурява възможно най-добрите условия за отбора. От своя страна старши треньорът Ангел Стойков, неговият щаб и футболистите са пределно мотивирани да запишат първа победа, след като в първите два двубоя не успяха да го сторят, въпреки добрата си игра.

„Разбира се, че отиваме в Перник единствено с мисълта за победа. Всичко в отбора и клуба е нормално. Направили сме си изводите от първите два мача и правим всичко възможно да коригираме неточностите в играта. Надявам се и вярвам, че това ще си проличи утре срещу Миньор, който е доста сериозен отбор, въпреки че също до момента няма добри резултати“, коментира Ангел Стойков за клубния сайт.

