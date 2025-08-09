Берое подписа с трети американец

Берое Стара Загора привлече трето ново чуждестранно попълнение. Това е американският гард Айзък Джесъп, обявиха от клуба.

"Американецът Айзън Джесъп е третото ново чуждестранно попълнение в селекцията ни", написаха от Берое в страницата на тима във "Фейсбук".

"23-годишният гард пристига от отбора на Кол Поли Мустангс, който представлява Калифорнийския държавен политехнически университет. През миналия сезон изиграва 31 срещи със средни показатели от 11.7 точки, 3.5 борби и 2.6 асистенции. През месец март преминава кота 1000+ точки в мач срещу Лонг Бийч Стейт.

Добре дошъл в зеленото семейство! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип", добавиха от лагера на старозагорския тим.

В последно време старозагорци се подсилиха и с други двама американци - Дариъс Куизенбери и Де'Шон Парсънс.

Снимка: Баскетболен клуб "Берое"/"Фейсбук"