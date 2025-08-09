Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Българските момичета до 14 години пометоха Австрия

Българските момичета до 14 години пометоха Австрия

  • 9 авг 2025 | 15:35
  • 125
  • 0

Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 14 години спечели втора поредна победа на турнира "I Feel Slovenia Ball" в Словения. Селекцията на треньора Руслан Русев се наложи над Австрия със 84:27 в първия си мач от битката за разпределение на местата от пето до осмо.

Утре (10 август) националките ще се изправят срещу Словакия в спор за петата позиция на турнира в Словения. Срещата ще се играе от 13:00 часа.

Българките изиграха страхотно първо полувреме, след което водеха с категоричното 46:13. В остатъка от срещата националките не изпуснаха контрола и спечелиха с 84:27.

Теодора Маринова и Александра Бориславова отбелязаха по 13 точки за България, като втората овладя 6 борби и направи 5 асистенции. Анелия Йорданова реализира 12 точки, а Рая Виденова също бе много полезна и оформи "дабъл-дабъл" - 10 точки и 12 борби.

За тима на Австрия Жана Майър завърши с 11 точки.

Снимка: БФБаскетбол

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Останаха ограничен брой билети за България - Нидерландия

Останаха ограничен брой билети за България - Нидерландия

  • 9 авг 2025 | 10:23
  • 2426
  • 0
Везенков ще застане до "лъвовете" в Самоков

Везенков ще застане до "лъвовете" в Самоков

  • 9 авг 2025 | 09:57
  • 6977
  • 6
Нидерландия застава на пътя на България

Нидерландия застава на пътя на България

  • 9 авг 2025 | 07:00
  • 9135
  • 0
Националите до 16 години бяха разгромени от Белгия

Националите до 16 години бяха разгромени от Белгия

  • 8 авг 2025 | 21:47
  • 1217
  • 0
Мирослав Васов остава в Рилски спортист

Мирослав Васов остава в Рилски спортист

  • 8 авг 2025 | 21:13
  • 2404
  • 0
Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

  • 8 авг 2025 | 20:59
  • 18691
  • 41
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

  • 9 авг 2025 | 15:48
  • 1389
  • 5
Падна първата треньорска глава в efbet Лига

Падна първата треньорска глава в efbet Лига

  • 9 авг 2025 | 14:50
  • 16210
  • 23
Лудогорец предложил 3 млн. евро за таран, преговорите продължават

Лудогорец предложил 3 млн. евро за таран, преговорите продължават

  • 9 авг 2025 | 15:29
  • 3846
  • 1
Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

  • 9 авг 2025 | 08:00
  • 17028
  • 157
Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

  • 9 авг 2025 | 10:31
  • 16721
  • 12
Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

  • 9 авг 2025 | 12:46
  • 12107
  • 6