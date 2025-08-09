Италия продължава подготовката си за Световното в Тайланд с 16 волейболистки

Олимпийският шампион и победител в тазгодишната Лига на нациите за жени Италия продължава подготовката си за предстоящото Световно първенство в Тайланд (22 август - 7 септември) с 16 волейболистки.
След седмица с интензивни физически тренировки в базата в Кавалезе момичетата на Хулио Веласко ще се преместят в центъра "Павези" в Милано, където ще бъде втората част от лагера на тима.
Към момента Веласко разполага с 16 състезателки, от които за Мондиала трябва да отпаднат две, като най-вероятно това ще бъдат една посрещачка и една централна блокировачка.
Италия е в предварителна Група В на шампионата на планетата заедно с отборите на Белгия, Словакия и Куба.
Съставът на Италия, който води подготовка за Световното първенство в Тайланд:
Разпределителки:
Алесиа Орро
Карлота Камби
Диагонали:
Паола Егону
Екатерина Антропова
Посрещачки:
Мириам Сила
Гая Джованини
Ловет Оморуй
Стела Нервини
Аличе Нардо
Централни блокировачки:
Анна Данези
Сара Фаар
Бенедета Сартори
Ясмина Акрари
Катя Екъл
Либера:
Моника Де Дженаро
Елеонора Ферзино.
