Италия продължава подготовката си за Световното в Тайланд с 16 волейболистки

Олимпийският шампион и победител в тазгодишната Лига на нациите за жени Италия продължава подготовката си за предстоящото Световно първенство в Тайланд (22 август - 7 септември) с 16 волейболистки.

Италия обърна Бразилия и отново спечели Лигата на нациите

След седмица с интензивни физически тренировки в базата в Кавалезе момичетата на Хулио Веласко ще се преместят в центъра "Павези" в Милано, където ще бъде втората част от лагера на тима.

Хулио Веласко: Много се гордея с отбора!

Към момента Веласко разполага с 16 състезателки, от които за Мондиала трябва да отпаднат две, като най-вероятно това ще бъдат една посрещачка и една централна блокировачка.

Италия е в предварителна Група В на шампионата на планетата заедно с отборите на Белгия, Словакия и Куба.

Съставът на Италия, който води подготовка за Световното първенство в Тайланд:

Разпределителки:

Алесиа Орро

Карлота Камби

Диагонали:

Паола Егону

Екатерина Антропова

Посрещачки:

Мириам Сила

Гая Джованини

Ловет Оморуй

Стела Нервини

Аличе Нардо

Централни блокировачки:

Анна Данези

Сара Фаар

Бенедета Сартори

Ясмина Акрари

Катя Екъл

Либера:

Моника Де Дженаро

Елеонора Ферзино.

