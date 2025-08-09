Популярни
  Италия продължава подготовката си за Световното в Тайланд с 16 волейболистки

Италия продължава подготовката си за Световното в Тайланд с 16 волейболистки

  • 9 авг 2025 | 14:52
Олимпийският шампион и победител в тазгодишната Лига на нациите за жени Италия продължава подготовката си за предстоящото Световно първенство в Тайланд (22 август - 7 септември) с 16 волейболистки.

Италия обърна Бразилия и отново спечели Лигата на нациите
След седмица с интензивни физически тренировки в базата в Кавалезе момичетата на Хулио Веласко ще се преместят в центъра "Павези" в Милано, където ще бъде втората част от лагера на тима.

Хулио Веласко: Много се гордея с отбора!
Към момента Веласко разполага с 16 състезателки, от които за Мондиала трябва да отпаднат две, като най-вероятно това ще бъдат една посрещачка и една централна блокировачка.

Италия е в предварителна Група В на шампионата на планетата заедно с отборите на Белгия, Словакия и Куба.

Съставът на Италия, който води подготовка за Световното първенство в Тайланд:

Разпределителки:

Алесиа Орро

Карлота Камби

Диагонали:

Паола Егону

Екатерина Антропова

Посрещачки:

Мириам Сила

Гая Джованини

Ловет Оморуй

Стела Нервини

Аличе Нардо

Централни блокировачки:

Анна Данези

Сара Фаар

Бенедета Сартори

Ясмина Акрари

Катя Екъл

Либера:

Моника Де Дженаро

Елеонора Ферзино.

Снимки: en.volleyballworld.com

