Българският волейбол може да покори нови върхове с по-мощна подкрепа от бизнеса

Координираната работа през годините на клубове, треньори, спортисти и федерация са в основата на успехите на българските волейболисти през последните месеци. Националният отбор за девойки до 19 години стана световен шампион, юношите до 19 години станаха шести в света. Мъжкият отбор записа най-доброто си представяне в Лигата на нациите от създаването на този турнир, а солидно се представя и женският национален отбор. Още по-големи успехи са възможни, стига да има по-структурирана подкрепа на общините в развитието на спорта и по-голяма ангажираност от страна на бизнеса. Това коментираха Давид Давидов, президент на волейболен клуб Левски София, и Николай Иванов, член на УС на Българска федерация по волейбол (главен координатор на националните отбори по волейбол), в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов по bloomberg tv.

"Ние сме изключително щастливи, че успяваме да проследим развитието на едно качествено поколение и в двете направления - мъжко и женско - което дава някаква заявка за едно оттласкване от нивото, което стигнахме през тези години", каза Давид Давидов.

За да може спортът да се развива в нужната посока, трябва и инфраструктура за спортните занимания на децата, а през годините тя е силно занемарена, коментираха гостите.

"Страдаме от хроничен дефицит на спортни съоръжения. Тук не говорим за модерни, а изобщо за съоръжения, в които млади състезатели могат да практикуват. Само един пример - в София последните 35 години няма нито една зала, която е нова и изградена за тренировъчни нужди", каза Давидов.

"Освен държавата, общините имат основна роля за изграждането на такива съоръжение, но макар те да имат добрата воля, много рядко могат да поемат ангажимента за завършването на подобен проект, каза Николай Иванов. Федерацията използва всяка възможност за работа с местните власти в тази насока и има добри примери от Разлог и Бургас", добави той.

"По места, кой каквото може и каквото има като афинитет към волейбола и още повече на места, където имат традиции за волейбола, хората полагат усилия", каза Иванов. Федерацията вече трета година развива програмата "С волейбол на училище", която среща много подкрепа на местно ниво, добави той.

В България няма регламентирани стимули за бизнеси и инвеститори да подпомагат развитието на спортни съоръжения. Държавата трябва да намери начини да подмогне развитието на спорта в градове, които желаят това. И докато държавата подпомага националния отбор по волейбол, световната конкуренция е голяма, каза Иванов.

"Ние сме в една много силно конкурентна среда с държави и с топ отбори, които разполагат с милиони евро бюджет. Това само по себе си малко ни поставя в деликатна ситуация." В колаборация с партньори "успяваме, но сме на ръба", каза Иванов.

"Убеден съм, че пътят е правилен, и ако получим достъп до по-големи ресурси, тези ресурси ще ги употребим по правилен начин и ще има тези резултати, които ги има сега. Те ще продължат и ще бъдат трайно натрупвани", каза Иванов.

Подкрепата на общините би могла да бъде много по-структурирана и по-предвидима, ако има адекватно законодателство, смята Давидов.

"В момента няма унифициран подход на общините по отношение как и колко трябва да отделят за спорт в рамките на своите региони и нещата опират до решение на община, кмет и общински съвет индивидуално, което прави доста големи разлики в подхода по различните места. Там държавата най-вероятно има нужда да насочи усилия, за да има някакъв уеднаквен подход и принос на общините към развитието на спорта", каза Давидов.

В последните години в организацията на българския волейбол влизат хора, чийто основни занимания са основно извън спорта, и това има позитивни ефекти, каза Давидов.

"Тяхното участие в работата на федерацията се свежда до това с какво могат да бъдат полезни. С това допълваме и колеги професионалисти, идващи от волейбола, но разполагайки с управленски капацитет. Успяхме да постигнем една добра симбиоза между волейболна експертиза и бизнес такава. Мисля, че дава резултати и Българската федерация по волейбол има позитивен имидж", каза Давидов.

Работата с волейболистите в България не се отличава от това, което се случва в Полша, Италия или Франция, но има какво да се научи от тях, коментира Иванов.

"Може би по-скоро тази ангажираност на бизнеса към спорта. Това е голямата разлика според мен между България и Западна Европа. В Западна Европа хора, бизнесмени, те искат да бъдат съпричастни към дадена организация - и те идват и търсят контакта... В България наистина има много натрупан капитал, има много богати хора, има много богати фирми, но те не са ангажирани към нещо, което да остават след себе си", каза Иванов.

"Бизнесът в България в момента е "изключително инертен" към инициативи за развитието на спорта, каза Давидов.

"Вероятно пазарът е достатъчно добре разпределен при големите корпоративни бизнеси, банки, телекоми, застрахователни компании. Епизодично имаме интерес от подкрепа от подобни сектори, което е жалко, защото разполагаме с продукти, със спорт, който може да бъде добър актив за тези организации да повишат най-малкото публичния си имидж като подкрепящ една добре представяща се сфера", каза Давидов.