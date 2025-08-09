Аякс се подсили с японец от Бундеслигата

Аякс официално обяви привличането на Ко Итакура от Борусия (Мьонхенгладбах). 28-годишният японски защитник подписа четиригодишен договор с амстердамския гранд. В споразумението фигурира и опция за удължаване му с още един сезон.

Според информация на германския журналист Флориан Плетенберг, Борусия ще получи 10,5 милиона евро, както и допълнителни 2 милиона евро под формата на бонуси.

BTS x Ko Itakura ❌❌❌ — AFC Ajax (@AFCAjax) August 8, 2025

Итакура, който е национал на Япония, игра за германския клуб от лятото на 2022 година, като записа общо 75 мача.

Футболистът е познат на нидерландската публика от престоя си под наем в Грьонинген от Манчестър Сити.