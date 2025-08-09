Спортинг стартира сезона по шампионски

Шампионът Спортинг (Лисабон) спечели с 2:0 гостуването си на Каса Пиа в мача, с който беше открит новият сезон в Португалия. Попаденията за "зелено-белите" отбелязаха Тринкао и Мортен Юлманд.

Вече без голямата си звезда Виктор Гьокереш, който премина в Арсенал, Спортинг излезе на върха на атаката с привлечения от Алмерия Луис Суарес. Тимът на Руи Боржеш имаше надмощие през цялото време и закономерно стигна до трите точки. Гостите отправиха 27 удара, от които 12 точни, а Кса Пиа почти не застраши вратата на Руи Силва.

Бившият отбор на Андриан Краев почти не минаваше центъра до почивката, но удържа нулевото равенство чак до 42-рата минута, когато Педро Гонсалвеш проби отляво и подаде на Тринкао, а той прати топката в мрежата.

Втората част не беше по-различна. В 62-рата минута Тринкао центрира от статично положение към Юлманд, който беше отлично пласиран в наказателното поле и удвои преднината на Спортинг.