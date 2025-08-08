Ива Пранджева с окуражителни думи към Радина Величкова след Европейското

Ива Пранджева се обърна с окуражителни думи към своята възпитаничка Радина Величкова, която вчера не успя да стигне до финала на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Тампере. Радичкова е европейска шампионка в дисциплината при 18-годишните от 2024 г.

“Ради, знам, че Европейското не мина така, както и двете очаквахме, но искам да ти кажа, че съм горда с теб. Годината беше дълга, трудна, пълна с усилия, емоции и израстване – и ти даде всичко от себе си.

Благодаря ти за старанието, постоянството и желанието, с което тренира и се състезава. Тези качества са безценни и ще те отведат далеч – независимо от резултатите в един-единствен ден.

Почини си, обърни се назад с уважение към всичко, което постигна, и знай, че пътят тепърва продължава. Аз съм до теб. ОБИЧАМ ТЕ”, написа Пранджева във Фейсбук и завърши публикацията си със сърце.