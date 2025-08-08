Националите до 16 години бяха разгромени от Белгия

Популярни
  8 авг 2025
Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години претърпя второ поредно поражение на Европейското първенство в дивизия "Б", което се провежда в Скопие. Тимът, воден от селекционера Милен Дудев, загуби от Белгия с 52:109 във втория си мач от група “Д”.

Българите вече са с баланс 0-2, а на 11 август (понеделник) от 12:00 часа българско време те ще се изправят срещу отбора на Унгария.

Белгийците направиха повече асистенции в днешната среща - 20 срещу 6 завършващи подавания за българските национали. Освен това, съперникът бе по-точен и при стрелбата от тройката - 13/24 срещу 5/18 за България.

Калоян Марчев реализира 13 точки, а Георги Димов се отчете с 10 точки.

За състава на Белгия Арън Ембо и Том Касонго отбелязаха по 21 точки.

