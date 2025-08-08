Орела: Трябва да бъдем смирени, знаем си възможностите

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов остана доволен от победата на своя отбор над ЦСКА 1948. Новакът в родния елит се наложи след обрат с 2:1.

“Изключително зле тръгнахме. Първите 24-25 минути не влязохме добре в мача. Бяхме по-напрегнати. Имаше леко напрежение, въпреки че аз не харесвам тази дума. Когато можеш нещо, излизаш и го правиш. В крайна сметка лошо влязохме в мача и първото полувреме имахме ситуации, с които можехме да изравним, но не можахме.

Трябва да бъдем смирени, знаем си възможностите, даваме ги на максимум, работим, а вътрешно си имаме увереността и самочувствието, че можем. Правим корекции, правим нещо, получава се. Ще имаме мачове като с Лудогорец - да имаме ситуации, но трябва да бъдем още по-адекватни. Има играчи, които още трябва да се адаптират в efbet Лига. Само с работа ще го постигнем. Те работят добре.

В нашия отбор няма изявен човек, който да дава разлика. Всичко е съвкупност от качества и раздаване. Получава се в тези мачове, но в предните не се получи.

Надявам се скоро да бъдем в Добрич. Това ми е най-голямата болка”, заяви Орела.