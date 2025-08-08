Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Светослав Станков официално ще играе в гръцкия Кифисия

Светослав Станков официално ще играе в гръцкия Кифисия

  • 8 авг 2025 | 18:25
  • 196
  • 0
Светослав Станков официално ще играе в гръцкия Кифисия

Българският разпределител Светослав Станков бе представен като ново попълнение на гръцкия АО Кифисия, обявиха официално от клуба.

Светослав Станков ще играе през новия сезон в Гърция
Светослав Станков ще играе през новия сезон в Гърция

През последния сезон 29-годишният Станков игра за румънския СКМ Крайова, с който спечели бронзовите медали в местната Дивизия А1. 194-сантиметровият плеймейкър започва кариерата си в Марек Юнион Ивкони (Дупница), преминава през Хебър (Пазарджик), връща се в Марек, след което играе в Полша за МКС Бенджин. Преминава и през израелския Апоел (Мате Ашер), а през сезон 2023/24 беше част от Нефтохимик 2010 (Бургас).

Георги Петров с 13 точки, Кифисия отпадна от Купата на Гърция
Георги Петров с 13 точки, Кифисия отпадна от Купата на Гърция

От друга страна отборът на Кифисия завърши на 7-мо място в крайното класиране на гръцката Волей Лига през миналата година, като в тима беше и друг българин - Георги Петров.

"Наистина съм развълнуван да се присъединя към отбора на Кифисия и да играя във Волей Лигата. Основната ми цел е да допринеса с каквото мога, както на терена, така и извън него, и да помогна на отбора да достигне нови нива. Избрах да се състезавам в гръцкото първенство заради репутацията му, високото ниво на конкуренция и страстта, която феновете изпитват към спорта", сподели Станков пред официалния сайт на клуба.

Следвай ни:

Още от Волейбол

България спечели турнира "Чайка" в Скопие

България спечели турнира "Чайка" в Скопие

  • 8 авг 2025 | 02:25
  • 2504
  • 2
Нова разновидност на волейбола набира популярност в Азия

Нова разновидност на волейбола набира популярност в Азия

  • 7 авг 2025 | 20:37
  • 1381
  • 2
Турция с две победи и загуба срещу Сърбия в контроли преди Световното

Турция с две победи и загуба срещу Сърбия в контроли преди Световното

  • 7 авг 2025 | 20:05
  • 1366
  • 0
Добруджа 07 (Добрич) има нов президент

Добруджа 07 (Добрич) има нов президент

  • 7 авг 2025 | 20:03
  • 1638
  • 0
Белгия ще дебютира в Лигата на нациите през 2026-а

Белгия ще дебютира в Лигата на нациите през 2026-а

  • 7 авг 2025 | 19:38
  • 1819
  • 0
Пирин запазва двама от основните си играчи и за новия сезон

Пирин запазва двама от основните си играчи и за новия сезон

  • 7 авг 2025 | 19:04
  • 1339
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Добруджа и ЦСКА 1948

11-те на Добруджа и ЦСКА 1948

  • 8 авг 2025 | 18:03
  • 1511
  • 3
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 12996
  • 66
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 1605
  • 1
Годой подписал с ЦСКА за три сезона

Годой подписал с ЦСКА за три сезона

  • 8 авг 2025 | 15:10
  • 15409
  • 35
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 30058
  • 31
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 15311
  • 33