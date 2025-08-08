Светослав Станков официално ще играе в гръцкия Кифисия

Българският разпределител Светослав Станков бе представен като ново попълнение на гръцкия АО Кифисия, обявиха официално от клуба.

През последния сезон 29-годишният Станков игра за румънския СКМ Крайова, с който спечели бронзовите медали в местната Дивизия А1. 194-сантиметровият плеймейкър започва кариерата си в Марек Юнион Ивкони (Дупница), преминава през Хебър (Пазарджик), връща се в Марек, след което играе в Полша за МКС Бенджин. Преминава и през израелския Апоел (Мате Ашер), а през сезон 2023/24 беше част от Нефтохимик 2010 (Бургас).

От друга страна отборът на Кифисия завърши на 7-мо място в крайното класиране на гръцката Волей Лига през миналата година, като в тима беше и друг българин - Георги Петров.

"Наистина съм развълнуван да се присъединя към отбора на Кифисия и да играя във Волей Лигата. Основната ми цел е да допринеса с каквото мога, както на терена, така и извън него, и да помогна на отбора да достигне нови нива. Избрах да се състезавам в гръцкото първенство заради репутацията му, високото ниво на конкуренция и страстта, която феновете изпитват към спорта", сподели Станков пред официалния сайт на клуба.