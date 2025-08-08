Ето точно кой е новият отбор на Мирослава Паскова в САЩ

Вече е ясно точно кой е новият отбор на националката Мирослава Паскова, която през новия сезон 2025/2026 ще играе в най-новата Американска професионална LOVB Pro лига. Това е Атланта Волей от щата Джорджия, който представи официално българката.

"Добре дошла! Мирослава носи финес, огнева мощ и международно предимство на Атланта", написаха от клуба.

През миналия сезон Паскова спечели промоция за елита на Турция с Гьозтепе (Измир), а след това бе част от сребърния медалист от Азиатското клубно първенство - виетнамския ЛП Банк Нин Бин.

Паскова пропусна Волейболната Лига на нациите с националния отбор на България заради операция на глезена, но сега е в състава за предстоящото Световно първенство в Тайланд.