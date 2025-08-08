Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ето точно кой е новият отбор на Мирослава Паскова в САЩ

Ето точно кой е новият отбор на Мирослава Паскова в САЩ

  • 8 авг 2025 | 18:02
  • 198
  • 0
Ето точно кой е новият отбор на Мирослава Паскова в САЩ

Вече е ясно точно кой е новият отбор на националката Мирослава Паскова, която през новия сезон 2025/2026 ще играе в най-новата Американска професионална LOVB Pro лига. Това е Атланта Волей от щата Джорджия, който представи официално българката.

Мирослава Паскова продължава в САЩ
Мирослава Паскова продължава в САЩ

"Добре дошла! Мирослава носи финес, огнева мощ и международно предимство на Атланта", написаха от клуба.

Мира Паскова и Гьозтепе спечелиха промоция за елита на Турция
Мира Паскова и Гьозтепе спечелиха промоция за елита на Турция

През миналия сезон Паскова спечели промоция за елита на Турция с Гьозтепе (Измир), а след това бе част от сребърния медалист от Азиатското клубно първенство - виетнамския ЛП Банк Нин Бин.

България без Атанасийевич, но с Паскова на Световното първенство
България без Атанасийевич, но с Паскова на Световното първенство

Паскова пропусна Волейболната Лига на нациите с националния отбор на България заради операция на глезена, но сега е в състава за предстоящото Световно първенство в Тайланд.

Следвай ни:

Още от Волейбол

България спечели турнира "Чайка" в Скопие

България спечели турнира "Чайка" в Скопие

  • 8 авг 2025 | 02:25
  • 2503
  • 2
Нова разновидност на волейбола набира популярност в Азия

Нова разновидност на волейбола набира популярност в Азия

  • 7 авг 2025 | 20:37
  • 1380
  • 2
Турция с две победи и загуба срещу Сърбия в контроли преди Световното

Турция с две победи и загуба срещу Сърбия в контроли преди Световното

  • 7 авг 2025 | 20:05
  • 1366
  • 0
Добруджа 07 (Добрич) има нов президент

Добруджа 07 (Добрич) има нов президент

  • 7 авг 2025 | 20:03
  • 1637
  • 0
Белгия ще дебютира в Лигата на нациите през 2026-а

Белгия ще дебютира в Лигата на нациите през 2026-а

  • 7 авг 2025 | 19:38
  • 1818
  • 0
Пирин запазва двама от основните си играчи и за новия сезон

Пирин запазва двама от основните си играчи и за новия сезон

  • 7 авг 2025 | 19:04
  • 1338
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Добруджа и ЦСКА 1948

11-те на Добруджа и ЦСКА 1948

  • 8 авг 2025 | 18:03
  • 1487
  • 3
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 12953
  • 66
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 1568
  • 1
Годой подписал с ЦСКА за три сезона

Годой подписал с ЦСКА за три сезона

  • 8 авг 2025 | 15:10
  • 15370
  • 35
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 30009
  • 31
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 15281
  • 33