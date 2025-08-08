Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Черно море се подсили с канадски посрещач

Черно море се подсили с канадски посрещач

  • 8 авг 2025 | 17:42
  • 341
  • 0
Черно море се подсили с канадски посрещач

Отборът на Черно море (Варна) подписа с третото и последно чуждестранно попълнение за новия сезон в efbet Супер Волей, обявиха официално от клуба. Това е 23-годишният канадец Майкъл Донован.

Черно море взе бразилски разпределител
Черно море взе бразилски разпределител

201-сантиметровият посрещач досега е играл в шампионата на своята страна, където за последно е капитан на Далхоус, бил е част и от младежкия национален национален отбор до 21 години на "кленовите листа". През последния сезон е бил 4-ия най-резултатен в първенството и е включен в състава на "Канада - генерация до 23". Силната му ръка е лява.

"Имахме наблюдения за него от миналата година. Има голямо израстване и се надявам, че ще се доразвие при нас и спомогне за успешното ни представяне в efbet Супер Волей. Много отговорен към тренировъчния процес, а на игрището е от т.нар. "черноработници", които не блестят, но са изключително полезни за тима. Стартирахме вече процедурата за издаване разрешение за работа в България и го очакваме за началото на подготовката", лаконичен бе президентът на клуба Красимир Илиев.

Следвай ни:

Още от Волейбол

България спечели турнира "Чайка" в Скопие

България спечели турнира "Чайка" в Скопие

  • 8 авг 2025 | 02:25
  • 2502
  • 2
Нова разновидност на волейбола набира популярност в Азия

Нова разновидност на волейбола набира популярност в Азия

  • 7 авг 2025 | 20:37
  • 1380
  • 2
Турция с две победи и загуба срещу Сърбия в контроли преди Световното

Турция с две победи и загуба срещу Сърбия в контроли преди Световното

  • 7 авг 2025 | 20:05
  • 1366
  • 0
Добруджа 07 (Добрич) има нов президент

Добруджа 07 (Добрич) има нов президент

  • 7 авг 2025 | 20:03
  • 1637
  • 0
Белгия ще дебютира в Лигата на нациите през 2026-а

Белгия ще дебютира в Лигата на нациите през 2026-а

  • 7 авг 2025 | 19:38
  • 1818
  • 0
Пирин запазва двама от основните си играчи и за новия сезон

Пирин запазва двама от основните си играчи и за новия сезон

  • 7 авг 2025 | 19:04
  • 1337
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Добруджа и ЦСКА 1948

11-те на Добруджа и ЦСКА 1948

  • 8 авг 2025 | 18:03
  • 1477
  • 3
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 12934
  • 66
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 1545
  • 1
Годой подписал с ЦСКА за три сезона

Годой подписал с ЦСКА за три сезона

  • 8 авг 2025 | 15:10
  • 15333
  • 35
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 29971
  • 31
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 15257
  • 33