Черно море се подсили с канадски посрещач

Отборът на Черно море (Варна) подписа с третото и последно чуждестранно попълнение за новия сезон в efbet Супер Волей, обявиха официално от клуба. Това е 23-годишният канадец Майкъл Донован.

201-сантиметровият посрещач досега е играл в шампионата на своята страна, където за последно е капитан на Далхоус, бил е част и от младежкия национален национален отбор до 21 години на "кленовите листа". През последния сезон е бил 4-ия най-резултатен в първенството и е включен в състава на "Канада - генерация до 23". Силната му ръка е лява.

"Имахме наблюдения за него от миналата година. Има голямо израстване и се надявам, че ще се доразвие при нас и спомогне за успешното ни представяне в efbet Супер Волей. Много отговорен към тренировъчния процес, а на игрището е от т.нар. "черноработници", които не блестят, но са изключително полезни за тима. Стартирахме вече процедурата за издаване разрешение за работа в България и го очакваме за началото на подготовката", лаконичен бе президентът на клуба Красимир Илиев.