Партизан отново организира приятелски турнир на открито в Белград

  • 8 авг 2025 | 17:03
  • 493
  • 0
Сръбският баскетболен тим Партизан отново ще организира приятелски турнир на открито в Белград, съобщава местното издание Mozzartsport.net.

"Баскетболен клуб Партизан ще организира на 11 и 12 септември OPEN AIR турнир на легендарния стадион "Ташмайдан", където подобно събитие се проведе успешно още през 2023 година, когато гостува испанския Фуенлабрада.

Този път "черно-белите" ще посрещнат солунския ПАОК, а името на третия участник ще бъде разкрито скоро", гласи съобщението.

Очаква се повече информация да бъде обявена скоро.

Снимки: Imago

