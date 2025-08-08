Партизан отново организира приятелски турнир на открито в Белград

Сръбският баскетболен тим Партизан отново ще организира приятелски турнир на открито в Белград, съобщава местното издание Mozzartsport.net.

"Баскетболен клуб Партизан ще организира на 11 и 12 септември OPEN AIR турнир на легендарния стадион "Ташмайдан", където подобно събитие се проведе успешно още през 2023 година, когато гостува испанския Фуенлабрада.

Този път "черно-белите" ще посрещнат солунския ПАОК, а името на третия участник ще бъде разкрито скоро", гласи съобщението.

Очаква се повече информация да бъде обявена скоро.

Снимки: Imago