Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. България с трима състезатели в кикбокса на Световните игри в Чънгду

България с трима състезатели в кикбокса на Световните игри в Чънгду

  • 8 авг 2025 | 16:28
  • 200
  • 0
България с трима състезатели в кикбокса на Световните игри в Чънгду

България ще бъде представена от трима състезатели на турнира по кикбокс, който е част от програмата на най-престижния спортен форум на неолимпийските спортове – Световните игри в Чънгду, Китай.

Александра Георгиева, Борислав Радулов и Димитър Стоянов спечелиха квоти за игрите, които ще се състоят от 11 до 15 август 2025г.

Тримата ни кикбоксьори заминават на 9 август 2025г. за участие в Китай, като делегацията ни включва още Галин Димов - президент на Българска Конфедерация по Кикбокс и Муай Тай, треньорите Иван Георгиев и Християн Тотев. Рефер ще е Камен Славов, който получи специална покана за Световните игри и ще е първият българин съдийствал в кикбокса на този форум.

Квоти за Китай 2025г още през миналата година спечелиха Александра Георгиева, Борислав Радулов и Димитър Стоянов.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Бетербиев обвини Бивол за проваления им трети двубой

Бетербиев обвини Бивол за проваления им трети двубой

  • 8 авг 2025 | 11:25
  • 1099
  • 0
30 медала за България от Световното по винг чун

30 медала за България от Световното по винг чун

  • 8 авг 2025 | 09:29
  • 411
  • 0
Любомир Геджев пред Sportal.bg: Григор Саруханян ще оглави следващото събитие на BKFC в България

Любомир Геджев пред Sportal.bg: Григор Саруханян ще оглави следващото събитие на BKFC в България

  • 7 авг 2025 | 18:07
  • 2574
  • 0
Чарлс Оливейра се завръща за битка в Рио

Чарлс Оливейра се завръща за битка в Рио

  • 7 авг 2025 | 18:00
  • 825
  • 0
Интересна среща в Пекин! Джеки Чан учи Джими Бътлър на кунг-фу

Интересна среща в Пекин! Джеки Чан учи Джими Бътлър на кунг-фу

  • 7 авг 2025 | 17:24
  • 1757
  • 0
Делян Алишахи в "Sportal Fight Club": Целя се най-високо

Делян Алишахи в "Sportal Fight Club": Целя се най-високо

  • 7 авг 2025 | 17:08
  • 3371
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 6772
  • 30
Годой подписал с ЦСКА за три сезона

Годой подписал с ЦСКА за три сезона

  • 8 авг 2025 | 15:10
  • 9129
  • 12
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 21999
  • 20
Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

  • 8 авг 2025 | 10:10
  • 18413
  • 182
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 11771
  • 23
Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:15
  • 5813
  • 5