България с трима състезатели в кикбокса на Световните игри в Чънгду

България ще бъде представена от трима състезатели на турнира по кикбокс, който е част от програмата на най-престижния спортен форум на неолимпийските спортове – Световните игри в Чънгду, Китай.

Александра Георгиева, Борислав Радулов и Димитър Стоянов спечелиха квоти за игрите, които ще се състоят от 11 до 15 август 2025г.

Тримата ни кикбоксьори заминават на 9 август 2025г. за участие в Китай, като делегацията ни включва още Галин Димов - президент на Българска Конфедерация по Кикбокс и Муай Тай, треньорите Иван Георгиев и Християн Тотев. Рефер ще е Камен Славов, който получи специална покана за Световните игри и ще е първият българин съдийствал в кикбокса на този форум.

