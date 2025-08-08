Популярни
Душан Керкез за напрежението в ЦСКА и домакинството на Черно море
  30 медала за България от Световното по винг чун

30 медала за България от Световното по винг чун

  • 8 авг 2025 | 09:29
  • 216
  • 0
30 медала - 9 златни, 8 сребърни и 13 бронзови, завоюва българският национален отбор на Световното първенство по винг чун във Фошан (Китай), което събра най-добрите бойци от цял свят.

Ивелина Шенкова се окичи с шест златни медала. Тя бе безапелационна в своята категория и спечели титлата във всяка дисциплина, в която участва.

Лидерът на отбора Стефан Кунев се завърна с 1 златно, 4 сребърни, 1 бронзово отличия.

Марио Петрунов също се представи изключително стабилно и заслужи 1 златен, 4 сребърни, 1 бронзов медала.

Христо Христов спечели 1 златен и 5 бронзови медала, а Красен Киряков – 6 бронзови отличия.

