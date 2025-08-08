"ПЪРВИТЕ" (Диамантите са вечни)

На днешната дата преди 4 години българският ансамбъл в състав: Симона Дянкова, Лаура Траатс, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова и Ерика Зафирова, с треньор Весела Димитрова и помощник Михаела Марвска, завоюва първия златен олимпийски медал в историята на българската художествена гимнастика!

"Не сме забравили! Ще помним винаги първите!", написаха от БФХГ на станицата си във Фейсбук.

"Пътят" е сериал, изграден от автентични кадри, съчетаващи интригуващи истории и вълнуващи моменти свързани с пътя на българските олимпийски шампионки към златния олимпийски медал от Токио 2020. Историята изобилства от невиждани до сега моменти от Япония по време на Ковид пандемията, но и от "кухнята" на националният отбор по художествена гимнастика.