Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Невяна Владинова в подкрепа на кампания на Държавната агенция за закрила на детето

Невяна Владинова в подкрепа на кампания на Държавната агенция за закрила на детето

  • 8 авг 2025 | 08:44
  • 172
  • 0
Невяна Владинова в подкрепа на кампания на Държавната агенция за закрила на детето

Вицепрезидентът на Българската федерация по художествена гимнастика Невяна Владинова подкрепя кампанията на Държавната агенция за закрила на детето: "Спортът е естествен начин децата да стоят далеч от всички опасни, модерни неща". В информационни видеа лекари предупреждават: „Няма безопасна дрога! Няма безопасни цигари“

Невяна Владинова, д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето, Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика, лекари и психолози от страната представиха три информационни видеоклипа, в които лекари разказват за опасностите от употребата на райски газ, вейпове и дизайнерска дрога сред децата и младежите. Клиповете са част от кампанията на Държавната агенция за закрила на детето. ДАЗД разработи и брошура, в която са описани какви са рисковете от употребата на опасни вещества, както и QR код, който води към клиповете. Вицепрезидентът на Федерацията по художествена гимнастика Невяна Владинова подкрепя кампанията на ДАЗД от началото ѝ през изминалата учебна година.

"Най-добрият начин да убедиш някого е с личен пример. За щастие в момента, особено в нашия спорт и във всички други, имаме толкова много добри спортисти, толкова много желаещи хора да прославят България и виждам, че това вдъхновява децата, запалва ги още повече да бъдат по залите, вместо да са навън. Аз призовавам, ние, възрастните да бъдем отговорни, спортуващи, успели, за да бъдем пример, който децата могат да последват“ заяви Невяна Владинова, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

БФХГ със загадъчна публикация

БФХГ със загадъчна публикация

  • 7 авг 2025 | 15:50
  • 641
  • 0
Националите по спортна аеробика с първи лагер за 2025 година

Националите по спортна аеробика с първи лагер за 2025 година

  • 4 авг 2025 | 09:20
  • 1152
  • 0
Гимнастички от 23 държави взеха участие във второто издание на международния лагер "DreamBig"

Гимнастички от 23 държави взеха участие във второто издание на международния лагер "DreamBig"

  • 1 авг 2025 | 22:58
  • 1564
  • 0
Община Варна отпуска 720 000 лева за ЕП по волейбол и художествена гимнастика

Община Варна отпуска 720 000 лева за ЕП по волейбол и художествена гимнастика

  • 31 юли 2025 | 18:17
  • 2692
  • 1
Националите по скокове на батут са на лагер в Русе

Националите по скокове на батут са на лагер в Русе

  • 31 юли 2025 | 15:24
  • 1235
  • 0
Илиана Раева: Държавна сигурност преследваше мен и Наско

Илиана Раева: Държавна сигурност преследваше мен и Наско

  • 30 юли 2025 | 18:18
  • 26356
  • 61
Виж всички

Водещи Новини

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

  • 8 авг 2025 | 07:30
  • 1335
  • 5
Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

  • 8 авг 2025 | 08:00
  • 2631
  • 1
Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 23:02
  • 175284
  • 984
Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

  • 7 авг 2025 | 20:55
  • 95001
  • 141
Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

  • 7 авг 2025 | 23:33
  • 25491
  • 38
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 80337
  • 189