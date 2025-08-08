Невяна Владинова в подкрепа на кампания на Държавната агенция за закрила на детето

Вицепрезидентът на Българската федерация по художествена гимнастика Невяна Владинова подкрепя кампанията на Държавната агенция за закрила на детето: "Спортът е естествен начин децата да стоят далеч от всички опасни, модерни неща". В информационни видеа лекари предупреждават: „Няма безопасна дрога! Няма безопасни цигари“

Невяна Владинова, д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето, Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика, лекари и психолози от страната представиха три информационни видеоклипа, в които лекари разказват за опасностите от употребата на райски газ, вейпове и дизайнерска дрога сред децата и младежите. Клиповете са част от кампанията на Държавната агенция за закрила на детето. ДАЗД разработи и брошура, в която са описани какви са рисковете от употребата на опасни вещества, както и QR код, който води към клиповете. Вицепрезидентът на Федерацията по художествена гимнастика Невяна Владинова подкрепя кампанията на ДАЗД от началото ѝ през изминалата учебна година.

"Най-добрият начин да убедиш някого е с личен пример. За щастие в момента, особено в нашия спорт и във всички други, имаме толкова много добри спортисти, толкова много желаещи хора да прославят България и виждам, че това вдъхновява децата, запалва ги още повече да бъдат по залите, вместо да са навън. Аз призовавам, ние, възрастните да бъдем отговорни, спортуващи, успели, за да бъдем пример, който децата могат да последват“ заяви Невяна Владинова, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика.