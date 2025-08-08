България допусна втора загуба на международния турнир за момичета в Словения

Популярни
  • 8 авг 2025 | 02:01
  • 37
  • 0
Държавният тим на България допусна втора поредна загуба на турнира "I Feel Slovenia Ball" в Словени Градец, Словения. Националките до 14 години отстъпиха преди отбора на Хърватия с 53:66 в последната среща от днешната програма.

Хърватките си гарантираха успеха след силна трета четвърт, която спечелиха с 18:8, за да вземат комфортен аванс при 52:38. До финалната сирена въпреки опитите на българките да се върнат, съперникът задържа преднината си.

Ванеса Петрова приключи с 9 точки и 9 борби за състава на България. Рая Виденова добави 8 точки, а Леа Миланова реализира 7 точки.

За победителките Бруна Юраич бе най-добра с 22 точки.

Селекцията на старши треньора Руслан Русев продължава с актив 0-2 в своята група "B" на турнира. Утре (8 август) от 18:30 часа българско време националките ще играят срещу тима на Словакия.

Снимка: БФБаскетбол

