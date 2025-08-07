Отказ от Куадрадо насочи колумбийски гранд към бивш халф на ЦСКА

Доскорошният халф на ЦСКА Марселино Кареасо е обект на интерес от два клуба от родината си Колумбия. Според журналиста Гийермо Аранго от RCN TV, Америка де Кали и Милионариос са се свързали с агентите на футболиста и чакат отговор.

Също така се съобщава, че Кареасо е поискал малко повече време, за да си намери отбор в Европа или в МЛС и ако това не стане, тъй като е свободен агент, ще може по-късно през август да се върне в първенството на Колумбия.

Кареасо се сбогува с ЦСКА

Аранго допълва, че Америка де Кали е доста по-настойчив, особено след като са се разминали с Хуан Куадрадо. Бившият футболист на Ювентус е бил първа опция за средата на терена, но вчера той подписа с новака в италианската Серия “А” Пиза. Така привличането на Кареасо, чийто договор с ЦСКА изтече през юни, се оказва наложително.

Америка е на 3-то място в класирането на Лига ДиМайор с 52 точки и три мача по-малко. Шампионът на Колумбия се класира директно за груповата фаза на Копа Либертадорес, а заелите 2-ро и 3-то място играят квалификации, за да попаднат там.

✅ OFICIAL I Juan Cuadrado ficha por el Pisa.



Era agente libre. pic.twitter.com/6XW8afMg1n — Soy Calcio (@SoyCalcio_) August 6, 2025

Милионариос, заемащ 7-ото място в класирането, трябва да намери заместник на полузащитника Даниел Руис, за когото има оферта от руския ЦСКА (Москва).

Марселино Кареасо пристигва през месец май 2022-ра година в ЦСКА от Онсе Калдас за сумата от 100 хиляди евро, а за трите сезона в София записа 97 мача, вкара 11 гола и подаде за още 10.