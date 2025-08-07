Нова разновидност на волейбола набира популярност в Азия

Нова разновидност на волейбола набира популярност в Азия. Въздушният волейбол вече има фенове от всички възрасти в Китай, като за практикуващите го това е вълнуваща възможност да бъдат близо до спорта, както и да вдъхновяват повече деца да играят.

Със своята по-лека, по-мека и малко по-голяма топка, играта се отличава с по-дълги разигравания, повече докосвания до топката и повече забавление за всички. По-ниската мрежа и по-малкият терен го правят лесен, може да се практикува в почти всякаква обстановка – от обществени пространства до оживени търговски центрове.

Президентът на Международната волейболна федерация (FIVB) Фабио Асеведо и негова делегация също изпробваха новата сензация, докато бяха в Нинбо за финалите на Лигата на нациите за мъже. Представителите на ръководния орган се присъедини към местните играчи за демонстрационен мач и след това изразиха задоволството си от играта.

"Невероятно е. Това е фантастично, защото въздушният волейбол може да бъде най-добрият начин децата да започнат да играят", каза президентът Асеведо пред информационна агенция Синхуа. "Топката е лека, не наранява и е толкова лесен за практикуване. Носи радост на всички възрастови групи."

"Продължавайте да играете. Продължавайте да се наслаждавате на играта. Волейболът има силата да обединява хората. Всичко е свързано със заедността. Искаме да видим повече хора да играят и да се занимават с волейбол", каза още той.

Въздушният волейбол се вписва перфектно във визията на FIVB за масово участие в спорта – централен стълб на нейната стратегическа визия 2032, като прави волейбола по-достъпен и разбираем за всички и помага за разрастването на глобалната общност на спорта.