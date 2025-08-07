Популярни
  Б националният отбор на България удари Швейцария на турнира в Македония

Националният отбор по волейбол на България (формация Б) записа победа на старта на турнира в Скопие (Северна Македония).

Воденият от Франческо Моло  и Теодор Богданов тим се наложи над Швейцария с 3:1 (25:23, 27:25, 18:25, 25:22).

Утре (7 август) нашите момчета срещат домакините от Северна Македония, в битка за първото място.

В първия двубой от надпреварата състезателите от западната ни съседка отстъпиха на противника с 3:1 гейма.

Припомняме ви, че преди няколко дни българските национали изиграха две контроли с македоннците в София, като си размениха по една победа и една загуба - с по 4:0 гейма.

