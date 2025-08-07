Любомир Геджев пред Sportal.bg: Григор Саруханян ще оглави следващото събитие на BKFC в България

Директорът на отдел "Разрастване в глобален мащаб" на веригата за бокс без ръкавици "Bare Knuckle Fighting Championship" Любомир Геджев разкри първо в студиото на "Sportal Fight Club" кой е българинът, който ще оглави третото издание на BKFC на родна земя.

Един от пионерите на българския ММА сподели за читателите на Sportal.bg, че професионалният боксьор Григор Саруханян ще оглави бойната гала на BKFC в Бургас на 8-и ноември.

Саруханян има 31 професионални срещи зад гърба си, като печели 20 от тях. В аматьорския бокс той има над 200 мача и е многократен шампион на България. Съперник на българина с арменски корени ще бъде 34-годишният англичанин Пик Джардийн. Британецът има 2 победи на ринга на BKFC, докато за по-възрастният с четири години Саруханян това ще бъде първи дуел по правилата на бокса без ръкавици. Джардин има опит в аматьорския и професионалния ММА.

Бойният спектакъл в "Арена Бургас" тази есен ще бъде поле за изява и на други български спортисти, които скоро ще бъдат обявени от BKFC.

Очаквайте и цялото интервю с Любомир Геджев.