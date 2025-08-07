Доживотна забрана за треньор по лека атлетика във Великобритания след обвинения в сексуално насилие

Британската федерация по лека атлетика (UKA) наложи доживотна забрана на треньор, след като обвиненията срещу него в сексуално насилие бяха доказани. Днес федерацията потвърди санкцията срещу треньора, който бе обвинен в пет нарушения на етичния кодекс за треньори и пет нарушения на политиката за закрила на деца и уязвими лица.

Независима комисия разгледа случая и потвърди всички обвинения. Говорител на UKA посочи, че разследването е започнало след като други спортни федерации, включително Британският колоездачен съюз, са се свързали с UKA. Говорителят подчерта, че въпросният треньор не е бил служител на UKA, а е притежавал лиценз на федерацията. Случаят е свързан с оплаквания извън сферата на леката атлетика.

Според вестник "Таймс" системата за лицензиране на треньори на UKA включва насоки за безопасност и благополучие, които забраняват на треньорите да участват във "физически или сексуално насилствени действия". Случаите обикновено се разглеждат на по-ниско ниво от национален панел, преди евентуално да бъдат обжалвани пред Националния панел за преглед на закрилата (NSRP).

Проблемите със закрилата на деца и уязвими лица в UKA изглежда са се увеличили след въвеждането на нова стратегия и политика за закрила през 2020 г., която има за цел "да гарантира, че всеки има безопасно, позитивно и приятно преживяване в леката атлетика“.

UKA наложи доживотна забрана на треньор по хвърляне на чук за сексуално насилие

UKA потвърди безсрочното отстраняване на треньора по хвърляне на чук Кристофър Блек, след като независима комисия потвърди констатациите за сексуални престъпления срещу млад атлет. 75-годишният треньор първоначално беше санкциониран миналата година, след като бяха доказани множество обвинения в неправомерно поведение.

Блек обжалва решението през октомври 2024 г., но на 5 август UKA обяви, че обжалването е отхвърлено, с което финализира безсрочното му отстраняване и му забрани за постоянно всякаква дейност, свързана с леката атлетика, включително треньорска. Комисията заключи, че действията на Блек са "една от най-тежките форми на насилие, на които старши треньор може да подложи млад атлет“.

Общо девет обвинения бяха напълно доказани, включително пет за сексуално насилие, три за неподходящо сексуално докосване и едно за словесни непристойности и неподходящо докосване. Комисията частично потвърди три допълнителни обвинения и отхвърли две. Значителната разлика във възрастта между Блек и атлета също беше цитирана в констатациите.

При разпит бившият олимпийски състезател по хвърляне на чук заяви, че не е запознат със Схемата за лицензиране на треньори, която очертава необходимите стандарти за обучение и поведение на треньорите, и твърди, че никога не е бил помолен да посещава такъв курс.

Това окончателно решение идва малко след като UKA наложи доживотна забрана на друг треньор, Крис Барнс, който беше признат за виновен за поддържане на интимна връзка с атлетка и използване на расистки обиди. Следва и обявяването от UKA на актуализирани процедури за закрила и дисциплинарни мерки, публикувани само ден по-рано.