  • 7 авг 2025 | 15:50
  • 324
  • 0
БФХГ със загадъчна публикация

Българска федерация по художествена гимнастика направи загадъчна публикация в официалната си “Фейсбук” страница. ОТ БФХГ явно подготвят нещо интересно, а за какво точно става дума явно ще разберем в петък, 8 август, точно в 08:08 ч.

“Утре на 8-ми август, в 08:08 ч очаквайте…”, написаха от БФХГ в социалната мрежа.

Трябва да се отбележи, че датата 8 август 2021 година е историческа за родната художествена грация. На тази дата Симона Дянкова, Лаура Траатс, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова и Ерика Зафирова донесоха на България титлата в многобоя при ансамблите на Олимпийските игри в Токио, което беше и първо злато за страната в историята от най-големия спортен форум.

