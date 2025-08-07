БФХГ със загадъчна публикация

Българска федерация по художествена гимнастика направи загадъчна публикация в официалната си “Фейсбук” страница. ОТ БФХГ явно подготвят нещо интересно, а за какво точно става дума явно ще разберем в петък, 8 август, точно в 08:08 ч.

“Утре на 8-ми август, в 08:08 ч очаквайте…”, написаха от БФХГ в социалната мрежа.

Трябва да се отбележи, че датата 8 август 2021 година е историческа за родната художествена грация. На тази дата Симона Дянкова, Лаура Траатс, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова и Ерика Зафирова донесоха на България титлата в многобоя при ансамблите на Олимпийските игри в Токио, което беше и първо злато за страната в историята от най-големия спортен форум.