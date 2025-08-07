Популярни
Световната шампионка в Супер-Г прекрати кариерата си в алпийските ски

  7 авг 2025
Световната шампионка в Супер-Г прекрати кариерата си в алпийските ски

Световната шампионка в супергигантския слалом Стефани Вениер обяви края на своята кариера в алпийските ски.

Австрийката постигна най-големия успех по пистите през февруари тази година, когато триумфира със световната титла в супергигантския слалом на домашното световно първенство в Заалбах-Хинтерглем. От планетарните шампионати тя има още два медал – сребро в спускането от Санкт Мориц 2017 и бронз в отборната комбинация в Заалбах.

„Мисълта да сложа край на кариерата си не е нова, тя ми се върти в главата от известно време. Но аз исках да отделя нужното време, за да взема това важно решение, защото щом го взема, няма връщане назад за мен. Волята и отдадеността, които се изискват от един елитен спортист просто ги нямаше в последните месеци.

„Моята най-голяма мечта беше да спечеля медал на домашното световно в Заалбах. Със златото и бронза аз преизпълних това.

„Въпреки че през февруари предстоят Олимпийските игри, сегашният момент изглежда правилният аз да прекратя моята кариера. Гледам назад към моите постижения с голяма удовлетворение“, каза Вениер.

В Световната купа австрийката има общо 12 подиума, включително три победи в скоростните дисциплини. Преди единственото си участие на Олимпийски игри в Пьончан през 2018 тя отпадна в спускането и не стартира в алпийската комбинация.

